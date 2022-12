﻿Stadt Hannover will Silvesterparty in der Markthalle für 1600 Personen genehmigen

Gute Laune, kein Gedränge: Ähnlich wie 2019 will die Stadt Hannover eine Silvesterparty in der Markthalle für 1600 Menschen genehmigen.

Hannover. Einer fröhlichen Silvesterfeier in der Markthalle steht aller Voraussicht nach in diesem Jahr nichts entgegen. Die Stadt Hannover will eine Veranstaltung in der Markthalle für maximal 1600 Personen genehmigen. Noch sei die Erlaubnis nicht „final“ erteilt, sagt Stadtsprecher Udo Möller, am Donnerstag werde die Genehmigung erfolgen. Die Markthalle darf am Silvestertag von 10 bis 16 Uhr öffnen.

Damit würde die Stadt an die Regelung vor der Corona-Pandemie anknüpfen. 2019 beschränkte die Stadt den Einlass auf 1600 Personen. Ein Sicherheitsdienst musste die Zahl der Gäste im Auge behalten.

Stadt beschränkt Gästezahl seit 2018

Seit 2018 legte die Stadt eine Obergrenze für die Silvestergäste in der Markthalle fest. Der Grund: In den Vorjahren sei es nach Ansicht der Stadt zum Teil so voll gewesen, dass Rettungskräfte im Notfall nicht durchgekommen wären. Daher griff die Stadt durch und verfügte, dass sich 2018 nur 900 Menschen gleichzeitig in der Markthalle aufhalten durften – inklusive Standbetreiber. Die Markthallen-Beschicker murrten, und tatsächlich herrschte am Silvestertag gähnende Leere in den Gängen. 2019 besserte die Stadt nach.