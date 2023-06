﻿Marktkirche Hannover: Warum das umstrittene „Fliegenfenster“ jetzt endgültig eingebaut werden kann

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

„Bussa Nova“ und „Stadtbekannt & Co.“

Wahnsinnsprojekt kurz vor dem Zieleinlauf: Der Umbau eines Oldtimer-Busses aus den 1960-ern in Hannover. Statt Dieselaggregat sitzt nun ein Elektromotor in dem voll restaurierten „Setra 9“. Wie die Macher von „Bussa Nova“ das bewerkstelligt haben, welche Klippen auftauchten und was Russlands Krieg damit zu tun hat, das lesen Sie hier.