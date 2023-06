Marktkirche: Turm weist Bauschäden auf und wird zwei Jahre lang eingerüstet

Hannover. Der Blick auf eines der markantesten Bauwerke der Innenstadt wird voraussichtlich ab Herbst von einem riesigen Gerüst verstellt. Der Turm der Marktkirche weist schwere Bauschäden auf und muss saniert werden. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen, fast eine halbe Million Euro Zuschuss für das Projekt zu geben. Auch für die notwendige Sanierung der Waterloosäule hat das Parlament Geld bewilligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Steine haben Bruchkanten, die Fugen bröseln“

Beim Kirchturm seien vor allem die Steinecken oberhalb der Läutekammer, in der die Kirchenglocken hängen, arg in Mitleidenschaft gezogen, sagt Marktkirchenpastor Marc Blessing: „Steine haben Bruchkanten, die Fugen bröseln.“ Entdeckt wurden die Schäden, als das Amt für Bau und Kunstpflege der Landeskirche kürzlich Spezialisten mit einem Hubsteiger in die Höhe schickte.

Vom Hubsteiger aus fertigten sie dreidimensionale Scans des Turms. „Es sind riesige Bilddateien, auf denen jeder Stein einzeln begutachtet werden kann“, sagt Blessing. Das Schadensbild lasse aber keinen Aufschub zu: „Wir müssen die Sicherheit gewährleisten, damit nicht irgendwann jemandem etwas auf den Kopf fällt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fertigstellung erst zum Kirchentag 2025?

Die Arbeiten werden die Stadtsilhouette lange prägen. Voraussichtlich im Herbst könne das Gerüst an dem 98 Meter hohen Turm aufgestellt werden. „Das Ziel ist, dass das Gerüst zum Kirchentag weg ist“, sagt Blessing. Der ist im Mai 2025. Das bedeutet für Hannover auch: zwei Weihnachtsmärkte mit Gerüst.

Zweimal mit Gerüst: Der Marktkirchenturm wird wohl 2023 und 2024 vom Gerüst verhüllt sein. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Natürlich habe man die Hoffnung, dass es schneller gehe, sagt Blessing. „Aber wir wissen ja, wie lange manche Projekte dauern.“ Gerade bei Altbausanierungen tauchen zuweilen oft böse Überraschungen auf. Der Bau der heutigen Marktkirche auf den Resten einer Vorgängerkirche begann um 1347, wurde 1368 wegen der Pest unterbrochen und etwa 1388 fertiggestellt. Nach schweren Kriegsschäden wurde allerdings viel an dem Bauwerk ab 1945 erneuert.

900.000 Euro für Hannovers Denkmale

Dass der Haushaltsausschuss des Bundestags sowohl für den Marktkirchenturm als auch für die dringend nötige Sanierung der Waterloosäule insgesamt mehr als 900.000 Euro gibt, gilt als ein echter Erfolg hannoverscher Bundestagsabgeordneter. Bundesweit versuchen alle Abgeordneten, möglichst viel für ihre Heimatregionen herauszuholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauschäden: Auch für die Sanierung der Waterloosäule gibt der Bund Geld. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Dem Vernehmen nach hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der als Stadtoberhaupt auch Patron der Marktkirche ist, den Kontakt zum Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) hergestellt. „Der Erhalt von Baudenkmälern ist ein Stück Kulturgut“, sagte Kindler nun am Mittwoch nach dem Beschluss. Es sei „eine wunderbare Nachricht für Hannover“, dass gleich zwei Projekte im Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes finanzielle Unterstützung erhielten.

Auch Geld für Waterloosäule

Parallel dazu setzte sich der SPD-Abgeordnete Adis Ahmetović in seiner Fraktion, die die größte im Bundestag ist, für die Förderung ein. „Ich freue mich sehr, dass sich der Einsatz zur Förderung der Sanierung auf Bundesebene gelohnt hat und diese nun zeitnah in Angriff genommen werden kann“, sagte Ahmetović.

Lesen Sie auch





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Marktkirchenturms werden nach Angaben von Pastor Blessing aktuell auf rund 1,2 Millionen Euro taxiert, wovon der Bund 450.00 Euro trägt. „Wir freuen uns über die Unterstützung“, sagt Blessing: „Diese Summen wären sogar für eine Gemeinde wie unsere viel Geld.“ Den Restbetrag wolle die Landeskirche tragen.

Hydrophobierung verursachte Schäden

Bei der Waterloosäule sind vor allem Sanierungsschäden nach einer Bauchemie-Imprägnierung (Hydrophobierung) von 1985 die Ursache für den Investitionsbedarf. Dort sollen die Gesamtkosten 1,25 Millionen Euro betragen. Der Bund unterstützt mit 461.000 Euro.





HAZ