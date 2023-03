﻿Marmeladen, Workshops, Yoga-Brunch: Kerstin Weiß von der Manufaktur September kennt keinen Stillstand

Hannover. Durch die kleinen Fensterscheiben fällt das Morgenlicht und erleuchtet die hell eingerichtete Loftwohnung. Der Tisch mit der rustikalen Holzplatte ist gedeckt, kleine, selbst gebackene Brioches stehen bereit, daneben verschiedene Marmeladen: „Quitte Ingwer“, „Mirabellen Zitronen Thymian“ oder „Roasted Apple Butter“ sind ihre verlockenden Namen, die alle einen ganz besonderen Geschmack verheißen. Wir sind bei „It’s September“ zu Gast und alles hier verspricht – trotz des trüben Tages draußen – in eine ganz besondere Herzenswärme.

Hinter „It’s September“ steht Kerstin Weiß. 2015 hat die Hannoveranerin das Label gegründet, unter dem sie eine Vielzahl von besonderen Events wie saisonale Abendessen, Workshops, kreative Veranstaltungen und mehr anbietet. Dazu hat sie eine kleine Manufaktur, in der sie besondere Marmeladen und Chutneys herstellt und verkauft.

Frische Brioche und Marmeladen © Quelle: Christian Behrens

„Ich muss mich immer wieder neu erfinden“, sagt die kreative Frau, „sich einfach ausruhen und alles laufen lassen, das bin ich nicht!“ Die Fähigkeit, sich immer wieder auf Neues einzustellen, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und eher darin noch eine Chance zu sehen, das hat ihr schon häufiger viel Erfolg und Glück beschert und besonders auch in der Corona-Zeit geholfen, mit „It’s September“ gut über die Runden zu kommen.

So hat sie beispielsweise die kleine Manufaktur in der Pandemie 2021 gegründet – als Start-up mit Unterstützung von Hannover Impuls. „In der Zeit durfte ich keine Workshops mehr anbieten, also brauchte ich eine Alternative“, erzählt sie. „Ich hatte damals einen Garten und habe eingekocht. Ich habe viel ausprobiert und bin dann auf die Idee gekommen, dem Fruchtaufstrich immer noch zwei weitere Komponenten dazuzugeben. So sind immer auch besondere Kräuter dabei.“ In Bothfeld hatte sie dann einen Pop-up-Store, wo sie ihre Sachen verkauft hat. „Mit den Chutneys und Marmeladen zählte ich zum Lebensmittel-Einzelhandel und durfte öffnen. Zum Glück war nebenan ein Göing-Bäcker, viele haben dort ihre Brötchen gekauft und bei mir den Aufstrich.“

Saisonale Zutaten aus der Region

Den Pop-up-Store gibt es nicht mehr, die Manufaktur aber gehört inzwischen zum festen Bestandteil der It’s-September-Welt. „Ich verkaufe noch donnerstags auf dem Bauernmarkt in Ahlem von 16 bis 18.30 Uhr. Man kann aber auch die Chutneys, herzhafte Aufstriche, Senfe und Granola über den Webshop bestellen.“ Die Zutaten kommen fast ausschließlich von Bauern aus der Region: „Ich produziere saisonal, nach Angebot der Früchte und Gemüse.“

Die Hauptarbeitszeit für die Manufaktur startet im September, wenn die Ernte beginnt. Aber nicht nur deshalb hat der September für Kerstin Weiß eine besondere Bedeutung: Am 1. September wurde sie geboren. „Im September schließt sich der Jahreszyklus und beginnt einer neuer“, sagt sie. Und mit dem Einkochen kann sie den Sommer geschmacklich verlängern – September ist für Kerstin Weiß einfach das ganze Jahr.

„Ich bin ein offener Typ und habe den Blick, um besondere Nischen zu entdecken“, verrät sie. „Ich frage mich dann ganz konkret, was fehlt, was brauchen die Leute. Dann probiere ich meine Ideen aus. Wenn sie funktionieren, bleiben diese Ideen, wenn nicht, verabschiede ich mich aber auch wieder davon problemlos.“

Vom normalen Leben nach Italien

Zunächst sah das Leben von Kerstin Weiß gar nicht so abwechslungsreich aus. In Uelzen wurde sie geboren, mit 16 hat sie ihre Ausbildung in Hannover gemacht, sie wurde Pharmazeutin, hat in Apotheken gearbeitet. Durch einen Schicksalsschlag 2011 begann sie ihr Leben noch einmal zu überdenken. War es das wirklich, was sie wollte. „Ich musste raus, einfach nur weg.“ Sie schmeißt ihren Job hin, 2013 geht sie nach Frankreich, um dort ihr Wissen in der französischen Küche, vor allem hier im Bereich Backen zu vertiefen. Danach wollte sie nach Italien. Sie entdeckt auf Instagram eine Stellenausschreibung für ein Praktikum bei Irene Berni in Lastra a Signa. Irene Berni ist in Italien als Kochbuchautorin ein Star, ihr Blog Valdirose auf Instagram hat allein 122.000 Follower. „Ich habe ihr auf Büttenpapier handschriftlich eine Bewerbung geschrieben, einfach so. Ich würde für Kost und Logis kommen“, erzählt Weiß.

Irene Berni nimmt die Deutsche, die damals kein Wort italienisch spricht, auf und Kerstin Weiß taucht in eine andere Welt. Bernie ist so voller Kreativität, ihre Designideen, ihre Kochkünste, ihre Fröhlichkeit, Authentizität und Glück, dass sie genießt, faszinieren Kerstin Weiß. Und auch, wie sie ihre Lebensart nach außen kommuniziert, ist beeindruckend. „Nach zwei Wochen rief mich Irene und teilte mir mit, dass sie das Praktikum beenden würde. Ich war zunächst geschockt und dachte, ich hätte etwas falsch gemacht“, erzählt Weiß. „Aber dann sagte sie, dass sie mit dem Arbeitsverhältnis sich schwertue, sie würde mich lieber wie ein Familienmitglied aufnehmen!“ Seitdem sind die beiden Frauen eng befreundet, immer wieder fährt Kerstin Weiß nach Italien, um sie zu besuchen.

Aus der ersten Italien-Zeit hat sie nicht nur viele Eindrücke mitgebracht, danach war klar, dass sie ihr Wissen und ihre Erlebnisse bei Irene Berni hier in Hannover einbringen will – so war der Grundstock für It’s September gelegt: „Ich bin meinem Herzen gefolgt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie glücklich: „Einige haben sich gewundert, aber was kann passieren? Mehr als Scheitern gibt es nicht ...“

Zunächst backt sie im Hafven im Cafe von Lina Sternberg, arbeitet im Saga’s Inn, skandinavische Küche mit Whiskys, sie gibt Workshops, wird Dozentin: „Das hat sich so entwickelt“, sagt Weiß. Immer wieder hat sie neue Ideen, wie sie ihr kleines Unternehmen breiter aufstellen kann. Sie erfindet die Pop-up-Bakery oder auch den Yoga Brunch. „Die Idee ist auch in der Corona-Zeit entstanden, wir haben uns schöne Orte für Yoga und Meditation ausgesucht – jedes Mal eine andere Location: Das konnte ein Bauernhof, ein Hinterhof, eine Wiese, in der Eilenriede sein und nach der Yogastunde zusammen dort gebruncht. Ich habe auch schon einen großen Esstisch zwischen Mähdrescher und Trekker aufgebaut.“

Gemeinsam essen und genießen

Gemeinsam zu essen und zu genießen – das macht dieses Angebote von It’s September aus. „So entstehen die besten Freundschaften: Die wichtigsten Gespräche werden an einem Tisch geführt werden – das kann ein elegant gedeckter Tisch sein, ein Holzbrett zum Picknick im hohen Gras, oder die überfüllte Küche , wenn alles hineinschneit, zum Apfelmus kochen ...“

Stillstand gibt es aber auch jetzt nicht bei ihr – es gibt schon wieder neue Ideen. Im Augenblick interessiert sie sich viel für Wein, sie ist viel in Franken, dieses Jahr noch will sie eine Ausbildung zur Sommelière beginnen. Mal sehen, wohin dann noch die September-Reise hingeht.