﻿Marode Polizei-Kaserne in Hannover: „Es nervt mittlerweile“ – Beamte streichen selbst

In einem Brandbrief beschreiben die Beamten der Einsatzhundertschaft ihre Polizei-Kaserne in Hannover als „Moloch“. Nun gewähren die Ermittler einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, denn der Frust ist hoch. Wenn sie selbst nicht tätig würden, sähe es wohl noch schlimmer aus.

„Man akzeptiert und resigniert“: Laut Guido Liedtke, inzwischen Führer der 2. Hundertschaft, hat sich seit seinem ersten Besuch 2001 so gut wie nichts verändert.

Hannover. Es ist der typische Geruch, der bereits vor Jahrzehnten durch damals schon alte Behörden oder Kasernen waberte: eine Mischung aus abgestandener Luft, vergilbtem Papier und dem Zahn der Zeit. Doch obwohl 2023 kurz bevor steht, im Zuhause der 2. Hundertschaft der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) in Hannover riecht es noch immer so. Haus D – vermutlich aus den Sechzigern – plagen Legionellen, der Putz bröckelt, sanitäre Leitungen liegen offen. Auch das restliche Areal ist ein einziger Sanierungsfall. Die Beamten resignieren.

Besserung wird seit Jahrzehnten versprochen, doch es passiert nichts. Auch jüngst erst wurden fest eingeplante 800.000 Euro für eine gründliche Leitungssanierung in Haus D spontan gestrichen – nach ewig langer Planung reicht das Budget nicht mehr. Vermutlich war dies das i-Tüpfelchen, weshalb die Hundertschaften vor Kurzem anonym einen Brandbrief an unsere Redaktion schickten: Sie mussten ihren Frust loswerden. "Moloch" nannten sie ihre Kaserne an der Tannenbergallee (List).

Offen gelassen: Direkt neben dem Pissoir ist das Rohr nur lieblos geflickt worden. © Quelle: Peer Hellerling

Leiter der Bereitschaftspolizei: Das Frustlevel ist hoch

Jetzt spricht auch ZPD-Vizepräsident Uwe Lange ganz offen: „Ich bin es leid.“ Es gebe nichts zu beschönigen. Das neue Sondervermögen des Landes von 311 Millionen Euro sei ein guter Anfang, aber es dürfe nicht alles sein. Denn allein für die ZPD in Hannover sind wohl 30 bis 50 Millionen Euro nötig. Viele Politiker und Gutachter hätten das Gelände inspiziert. Aber: „Passiert ist nicht viel“, sagt Lange. Kollege Guido von Cyrson ist Leiter der Bereitschaftspolizei: „Ständig heißt es, bald geht es los.“ Deshalb kämen keine neuen Fenster mehr, oft nicht einmal Farbe. Das Frustlevel sei hoch, gerade neue Kollegen bekämen einen Schock.

„Ich bin es leid“: ZPD-Vizepräsident Uwe Lange. © Quelle: Innenministerium

Bei der 1. und 2. Hundertschaft ist es besonders dramatisch: Wegen der Legionellen werden die Leitungen in Haus E monatlich mit 30.000 Litern gespült, die Hälfte davon aufgeheizt – Energiekrise hin oder her. In einzelnen Zimmern von Haus D wurden aus Hygienegründen die Waschbecken abmontiert. Wenn auch 30 Jahre alte Einbauschränke mit herausfliegen, bleiben abgeplatzte Fliesen und Stolperfallen auf dem Boden. Im zweiten Stock ist sogar ein Raum dauerhaft gesperrt: Dicke Brocken Putz sind aus der Decke gefallen, weitere könnten folgen. Es ist das Hauptschreibzimmer der Einheit.

Polizisten kaufen Farbe und streichen selbst

Kein Zutritt: Der Hauptschreibraum der 2. Hundertschaft ist wegen von der Decke fallendem Putz gesperrt. © Quelle: Peer Hellerling

Guido Liedtke ist Führer der 2. Hundertschaft in Block D. „2001 war ich das erste Mal hier“, sagt er, „das meiste sieht heute noch genauso aus.“ Vergangenes Jahr deutete sich kurz Besserung an: Für die 800.000-Euro-Sanierung sollte Liedtkes Vorgänger schon Fliesen auswählen. Doch das Ende ist bekannt. Unterm Dach wurde eine defektes Rohr im Herren-WC geflickt, das Loch in der Wand ist geblieben. Würden die Polizisten nicht zumindest ihre Zimmer auf eigene Kosten und dazu selbst streichen, es sähe wohl noch schlimmer aus. „Es ist für alle eine große Belastung.“

Immerhin gibt es inzwischen eine zusätzliche Rettungstreppe am Haus. Planungszeit: zehn Jahre. Aussehen: wie ein besseres Baugerüst. „Behelfsdauertreppe“ nennt sie Liedtke. Er lächelt dabei nicht einmal mehr. Und trotz der langen Planung gibt es keine bodentiefen Notausgänge. Im Ernstfall müssten die Beamtinnen und Beamten aus Fenstern klettern. Vor einigen Wochen fiel in der Kaserne auch die Heizung aus. Das betroffene Rohr unter dem Asphalt wurde zwar freigelegt und repariert, doch die Grube ist auch noch da. Ob sie jemals geschlossen wird: Das weiß keiner.

Zehn Jahre Planung: Die „Behelfsdauertreppe“ fungiert ab sofort als zweiter Rettungsweg an Haus D. © Quelle: Peer Hellerling

Hundertschaftsführer: „Man akzeptiert und resigniert“

Denn das Problem der jahrzehntealten ZPD sind nicht nur die maroden Gebäude, sondern auch sämtliche Heizungs- und Trinkwasserleitungen. Dasselbe bei Strom- und Datenkabeln: Die Infrastruktur stammt noch aus einer Zeit, als nicht jeder Schreibtisch einen eigenen PC hatte. Sollte je eine Sanierung anstehen, weiß Hundertschaftsführer Liedtke schon jetzt: „Es wird eine Operation am offenen Herzen.“ Vermutlich müssen die Beamten im laufenden Baubetrieb weiterarbeiten.

Zuständig ist das Staatliche Baumanagement, doch das unternimmt nicht viel. „Es nervt mittlerweile“, sagt Liedtke, „man akzeptiert und resigniert.“ Auch Uwe Lange ist schon dazu übergegangen, dringende Renovierungen einfach aus dem eigenen Etat anzuschieben. So gab es in einzelnen Gebäuden immerhin neue Teppiche und Toiletten, gelegentlich Fenster. Doch der reguläre Weg sei das freilich nicht. Ende November hieß es dazu aus dem Finanzministerium, der Abbau des Sanierungsstaus werde „konsequent weitergeführt und zielgerichtet fortgesetzt“.

Stillstand: Nach einem Heizungsschaden ist der Rohrabschnitt auf dem ZPD-Gelände zwar repariert worden, doch die Grube blieb ebenfalls. © Quelle: Peer Hellerling

Polizei Hannover zieht ein: Sanierung stockt erneut

Aber selbst wenn kurz Bewegung entsteht: Schnell überholen sich die Ereignisse. Beispiel: Die IT-Abteilung der ZPD wechselt zu Jahresbeginn aus Haus A in ein Ausweichquartier. Dadurch sollten Räume frei werden, um Teile der Hundertschaften umziehen zu lassen. Nur: Den Plan durchkreuzt jetzt die Polizeidirektion Hannover. Die Beamten aus dem ebenfalls maroden Mietsgebäude an der Marienstraße (Südstadt) ziehen nun für mindestens ein Jahr ins Haus A. Somit gerät die ZPD-interne Sanierung ein weiteres Mal ins Stocken.

Bald neue Bewohner: Ins Haus A neben dem ZPD-Haupteingang ziehen 2023 Teile der Polizeidirektion Hannover. © Quelle: Peer Hellerling

Hinter vorgehaltener Hand heißt es längst, ein kompletter Neubau der Polizei-Kaserne würde vermutlich schneller und eventuell sogar günstiger. Doch das scheint momentan kein Thema zu sein. So hat ZPD-Vizepräsident Uwe Lange bis auf Weiteres nur ein bescheidenes Ziel: „In sechs Jahren wechsle ich in den Ruhestand“, sagt er, „bis dahin möchte ich, dass zumindest einer der beiden Hundertschaft-Blöcke saniert ist.“