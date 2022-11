﻿Überflutete Duschen, Legionellen, Mauerrisse: Hannovers Hundertschaften prangern Zustände in Polizei-Kaserne an

Risse im Mauerwerk, Wasserschäden, Legionellen: In einem anonymen Brandbrief an unsere Redaktion kritisieren Hannovers Polizei-Hundertschaften ihre maroden Dienstgebäude scharf. Die Beamtinnen und Beamten fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Hannover. Die zwei in Hannover stationierten Polizei-Hundertschaften schlagen Alarm: In einem anonymen Brandbrief, der dieser Redaktion vorliegt, berichten sie von massiven baulichen Mängeln bei der Zentralen Polizeidirektion (ZPD). Fotos aus den Gebäuden an der Tannenbergallee (List) zeigen deutliche Risse im Mauerwerk, offenliegende Sanitärleitungen und Wasserschäden. Außerdem sollen Duschen mit Legionellen befallen sein. Nach außen rühme sich die Politik stets mit der Polizei. Intern zeige sich aber, „welche Lobby man hat – keine“.

Die Bereitschaftspolizisten sprechen von einem „Moloch“. Die 2. Hundertschaft werde seit Jahren vertröstet, „weil alle vergammelten Wasserleitungen erneuert werden müssen“. Sie vermuten Methode: „Das verstehen alle, und man gewöhnt sich an die Höhle, rückt im Dreck halt enger zusammen, das ist gut für den Teamgeist.“ Sogar ein Besprechungsraum fehle: „Das Briefing klappt bei Regen auch im Flur oder vor der Tür“, steht im Schreiben, „wir sind schlechtes Wetter auf der Straße gewohnt.“ Ein mitgeschickter ZPD-Bildbericht dokumentiert verschiedenste Schäden.

Wasserflecken: Die Spuren im Treppenhaus reichen vom Erdgeschoss bis in die dritte Etage. © Quelle: ZPD-Bildbericht

Defekte Heizung „hilft beim Energiesparen“

Der 1. Hundertschaft und der Technischen Einsatzeinheit im Nebengebäude gehe es ähnlich schlecht: „Da dominieren Legionellen in den Rohren.“ Nach festem Spülplan würden monatlich „rund 30.000 Liter Wasser durch die Abflüsse gejagt, die Hälfte mit Gas-Fernwärme erhitzt“. Darüber hinaus sind die „überfluteten Duschen“ nicht mehr nutzbar, die Einheiten müssten „auf die absehbare Zeit von ein paar Jahren“ die Sporthalle nutzen. Sarkastisch merken die Bereitschaftspolizisten an: „Die aktuell seit Tagen ausgefallene Heizung hilft wenigstens beim Energiesparen.“

In den „trägen Landesverwaltungen“ verpufften angestrebte Vorhaben. So habe es einst 800.000 Euro für neue Leitungen gegeben, doch nach jahrelangem Ausarbeiten im „Behörden-Irrsinn“ reiche das nun nicht mehr. Oder die Mittel würden kurzfristig in andere Projekte gesteckt. Immerhin sei am Gebäude der 2. Hundertschaft eine externe Rettungstreppe angebracht worden – jedoch ohne bodentiefe Tür in der Evakuierungsetage. „Soll so um die 60.000 Euro gekostet haben“, heißt es im Brandbrief. „Auch egal, wir fitten Polizist:innen klettern da im Brandfall notfalls schon raus.“

Uneben: In diesem Zimmer wurde ein Einbauschrank entfernt, die unterschiedlichen Bodenhöhen blieben. Außerdem ist die Wand beschädigt und verschmutzt. © Quelle: ZPD-Bildbericht

Bereitschaftspolizei kritisiert politisches Schönreden

Bereits 2019 kritisierte die Gewerkschaft der Polizei die schlechten Zustände in Niedersachsens Wachen. Im selben Jahr wurden Räume einer Hundertschaft in Hannover gesperrt, weil giftige Flüssigkeit aus alten Leuchtstoffröhren austraten. Was die Beamten aber besonders trifft: die Diskrepanz zwischen politischen Aussagen und Realität. Gerade nach brisanten Einsätzen würden die Polizisten "mit Dankschreiben und warmen Worten überhäuft". Auch in Talkshows heiße es regelmäßig, Niedersachsen sei überall "ganz vorn", "modern" oder "gut aufgestellt". Werde aber in die Reviere geschaut, ist es mit dem Schein "nicht so weit her".

Dem widerspricht das Innenministerium: „Ihre Arbeit wird innerhalb der Landesregierung hoch geschätzt“, sagt Sprecher Pascal Kübler. Richtig sei aber, dass bei den Gebäuden „dringender Handlungsbedarf besteht“. Punktuell gebe es zwar Verbesserungen. „Jedoch besteht flächendeckend weiterhin ein großer Investitionsrückstand“, sagt Kübler. Antje Tiede, Sprecherin im Finanzministerium, sagt zur ZPD: „Der Zustand der Liegenschaft ist bekannt.“ Es gebe bereits Baubedarfsnachweise, die Dringlichkeit der einzelnen Maßnahmen seien „eingestuft und festgelegt“.

Marode: Die Wände unmittelbar unter der Decke weisen diverse Risse im Putz auf. © Quelle: ZPD-Bildbericht

Ministerium spricht von „erheblichem Sanierungsstau“

Die bisherigen Mittel konnten dem landesweit „erheblichen Sanierungsstau“ aber nicht vollständig begegnen. Der Abbau wird laut Tiede „konsequent weitergeführt und zielgerichtet fortgesetzt“, gerade die energetische Sanierung sei wichtiger denn je. Helfen sollen 311 Millionen Euro Sondervermögen im geplanten Nachtragshaushalt 2022/2023. Ein weiteres Problem: der Betrieb rund um die Uhr, der eine Ertüchtigung „oft nur in Abschnitten zulässt“. Voraussichtlich in den kommenden Tagen werde das Bauamt einen größeren Auftrag für die Sanierung der Elektroversorgung erteilen.

Doch die Bereitschaftspolizisten werden trotzdem noch einen langen Atem brauchen: Laut Tiede werden Baukonjunktur, Preissteigerungen und Materialengpässe die Lage nicht vereinfachen. Das Schreiben der Beamten endet entsprechend: „Tage der offenen Tür werden wir so schnell nicht ausrichten, wir würden uns fremdschämen.“