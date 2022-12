﻿Martin Rütter bringt Publikum in der Swiss-Life-Hall zum Lachen, Grübeln und Weinen

Zahlreiche Witze von Martin Rütter fußen in der Swiss-Life-Hall auf plumpen Geschlechterklischees. Doch der Hundetrainer schlägt auch ernste Töne an.

Hannover. Funken sprühen in Fontänen in die Luft, als der Vorhang in der ausverkauften Swiss-Life-Hall fällt. Martin Rütter tritt seinem Publikum im schwarzen Shirt mit der Aufschrift „Der will doch nur spielen“ entgegen. So heißt auch sein Programm, mit dem er am Sonnabend die Hannoveranerinnen und Hannoveraner zum Lachen, Nachdenken und Weinen bringt.

Von einer Stimme aus dem Off als „Der Dogfather“ angekündigt, packt Rütter zu Beginn seiner Show Anekdoten aus seiner Arbeit als Hundetrainer aus. Vor einer riesigen, aufblasbaren Hundefigur stehend erzählt Rütter von Ratsuchenden, die mit ihrer überdrehten Art dem Haustier schaden. „Ja wo isser denn, wo isser denn“, imitiert Rütter gespielt euphorisch ein Herrchen. Die Menge johlt und pfeift.

Das ist ja ein dicker Hund: Martin Rütter wirkt klein vor dem aufblasbaren Bühnenbildhund. © Quelle: Christian Behrens

Witze über Herrchen und Frauchen fußen auf plumpen Geschlechterklischees

Im Vordergrund der Show: Comedy auf Kosten skurriler Eigenschaften von Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern – und die kennen im Publikum einige Menschen von sich selbst. Dabei greift Rütter immer wieder auf plumpe Geschlechterklischees zurück. Er meißelt ein Bild herrischer Frauen, die den Hund mehr wertschätzen als den eigenen Mann. Und das Bild von Männern, die sich anmutige, dominante Hunde wünschen.

Doch Rüter kann auch anders – nämlich ernst. In der ersten Hälfte seines Programms klärt der selbsternannte Hundeprofi über die Tücken des Handelns mit Welpen auf. Fotos geben schmerzvolle Einblicke: Massenhaft Welpen hinter Glasscheiben, junge Hunde in dreckigen Hinterhöfen. „Ich weiß, ihr habt einen Unterhaltungsabend gebucht“, sagt Rütter mit ernster Miene. „Aber ich brauche euch.“ Die Zuschauerinnen und Zuschauer ruft er zum „Lautsein“ gegen Welpen als Massenware auf. Kopfnicken und Applaus aus dem Publikum. Dann geht es weiter mit Witzen über Frauchen und Herrchen – und ein paar Erziehungstipps.

Am Ende fließen Tränen

Gegen Ende des Abends, als Rütter nach lauten „Zugabe“-Rufen erneut auf die Bühne tritt, entlockt der Hundetrainer dem einen oder anderen Augenwinkel noch eine Träne. Es geht um alte Hunde, ums Begleiten des geliebten Tieres bis in den Tod. Vom übereifrigen Einschläfern rät er ab. Das würde man bei den alten Eltern ja auch nicht erwägen. „Ja, der Hund verändert sich im Alter“, sagt Rütter. Das bringe neue Herausforderungen – doch die könnten auch schön sein.

Traurige Musik setzt ein, Seifenblasen steigen auf der Bühne empor. Und in der Nahaufnahme auf den großen Displays über der Bühne, kann man es auch in den Augen Rütters glitzern sehen.