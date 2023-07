﻿Hannover: Wegen „Wasserpest“ im Maschsee muss Fackelschwimmen ausfallen

Hannover. Die gute Qualität des Wassers im Maschsee hat nach Angaben der Stadt Hannover in den zurückliegenden Wochen dazu geführt, dass sich Wasserpflanzen sehr stark vermehrt haben. Vor allem die dichtblättrige „Wasserpest“ findet im Maschsee ideale Wachstumsbedingungen. Sie hat sich inzwischen so stark ausgebreitet, dass der Tauch-Club Hannover nach Rücksprache mit der Stadt Hannover das zum Maschseefest geplante Fackelschwimmen aus Sicherheitsgründen abgesagt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein gefahrloses Schwimmen für Kinder ist nicht gewährleistet“, hat der Verein seinen Mitgliedern inzwischen mitgeteilt. Das Schwimmen findet für gewöhnlich nach Einbruch der Dunkelheit durch den See statt. In diesem Jahr wäre der Termin am 29. Juli gewesen.

Die „Wasserpest“ wird bis zu drei Meter lang, gilt als robust, langlebig – und wächst sehr schnell. Sie wurzelt eigentlich am Boden des Sees. „Da der Maschsee weiterhin von Sport- und motorangetriebenen Booten genutzt wird, wird viel Pflanzenmaterial insbesondere durch die Bootsschwerter, Finnen und Bootsantriebe herausgerissen und treibt anschließend auf dem See“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix mit. Je nach Windrichtung sorge das Treibgut insbesondere in den jeweiligen Uferbereichen zusätzlich für einen geschlossenen Pflanzenteppich. Und: „Mit dem Mähboot des Fachbereichs Tiefbau lässt sich der Pflanzenbewuchs nicht flächendeckend eindämmen.“

Hannover Triathlon: Schwimmstrecke führt durch Maschsee

Hans Nolte, Chef des Maschseefest-Veranstalters Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), hat die Absage des Fackelschwimmens mit Bedauern aufgenommen. Er zeigt aber Verständnis für die Maßnahme. „Im Dunkeln durch den Pflanzenteppich zu schwimmen, ist gerade für die Kinder zu gefährlich, da wollen wir alle kein Risiko eingehen.“ Das Maschseefest beginnt am 26. Juli und läuft bis zum 13. August. Rund zwei Wochen später, am 2. September, findet der Hannover Triathlon statt – mit Schwimmstrecke durch den Maschsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Doch anders als der Tauch-Club Hannover sieht die Firma Eichel Events, die den Triathlon ausrichtet, keine Gefahr für die – erwachsenen – Schwimmer. „Wir stehen mit der Stadt in ständigem Austausch und sehen in dem starken Wachstum der Wasserpflanze bislang kein Hindernis für den Schwimmwettbewerb“, sagt Jan Rafael von Eichel Events. Nach aktuellem Stand werde die Schwimmstrecke des Triathlons deshalb wie geplant durch den Maschsee führen.

Fällt aus: Aus Sicherheitsgründen findet das Fackelschwimmen durch den See zum Maschseefest nicht statt. Es gibt zu viele Wasserpflanzen auf der Wasseroberfläche, die die Stadt flächendeckend nicht beseitigen kann. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Seen in der Region Hannover haben keine Auffälligkeiten

Das Wachstum der Wasserpflanzen sei aktuell sehr stark, unterscheide sich zu den Vorjahren allerdings nicht, erklärt Stadtsprecher Dix weiter. In anderen Seen, die in die Zuständigkeit der Region Hannover fallen, gibt es ein ähnliches Wasserpflanzenphänomen wie im Maschsee nach Angaben von Sprecherin Sonja Wendt nicht. Die „Wasserpest“ gilt als gesundheitlich unbedenklich, deshalb bleibt das Schwimmen im Maschsee weiter erlaubt – die sehr gute Wasserqualität lädt dazu auch geradezu ein.

HAZ