﻿Hier fängt die Feuerwehr Hannover einen verirrten Schwan auf dem Pausenhof ein

Maschsee

Tierischer Aufstand auf dem Pausenhof: Ein Schwan hat sich am Montag, 18. September, auf das Gelände der Waldorfschule am Maschsee verirrt. Die Feuerwehr Hannover schnappte sich den Vogel und setzte ihn an einem Ort aus, an dem er sich wieder wesentlich wohler fühlen dürfte.