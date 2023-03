﻿Tote Möwen am Maschsee hatten Vogelgrippe – Stadt warnt Hundehalter

Bei fünf Möwen, die tot am Maschsee aufgefunden wurden, ist der Vogelgrippe-Erreger H5N1 nachgewiesen worden. Er gilt als hochansteckend unter Vögeln – inzwischen aber auch bei Säugetieren. Erst kürzlich wurde der Erreger bei einem Fuchs in Hannovers Westen entdeckt. Die Stadt spricht noch keine Restriktionszonen aus, warnt aber davor, Wildvögel zu füttern.

Hannover. Jetzt hat die Geflügelpest den Maschsee erreicht. Bei fünf Möwen, die tot am Gewässer aufgefunden wurden, ist der hochansteckende Vogelgrippe-Erreger H5N1 identifiziert worden. Die Stadt bittet dringend darum, keine Wildtiere zu füttern: Das zieht andere Tiere an, sodass sich der Erreger immer weiter verbreitet.

Vogelgrippe in Maschsee-Möwen

Der Vogelgrippe-Erreger grassiert derzeit wieder in ganz Europa. Er gehört zur Influenza-A-Gruppe und kann auch Menschen anstecken – solche Zoonosen kommen aber sehr selten vor und gelten eher als ungefährlich. Eine Bedrohung stellen Wildtierseuchen vor allem für die Tierbestände kommerzieller Züchter dar, weshalb Kommunen und Landkreise häufig nach dem ersten Auftreten Restriktionszonen erlassen, in denen Auflagen für Tierhalterinnen und -halter gelten.

Hannover sieht aktuell noch von Auflagen ab. Die Stadt spricht aber eine „dringende Empfehlung“ an Geflügelhaltende aus, Vögel vor Kontakten zu schützen und zum Beispiel Ausläufe von Hühnern und anderen Flugtieren zu überdachen. So ist das Geflügel vor Ausscheidungen von infizierten, fliegenden Tieren geschützt, mit denen das Virus übertragen werden kann.

Fuchs in Hannover infiziert – Hunde anleinen

Übertragungen von Vögeln auf Säugetiere werden inzwischen aber immer häufiger beobachtet. So wurden erst vor wenigen Tagen H5N1-Erreger bei vier Füchsen in Niedersachsen gemeldet – einer davon in Hannover-Limmer. Er war verendet. Ob das Virus allerdings die Ursache für den Tod war, ist nicht nachgewiesen. Auch die Frage, ob sich der Fuchs bei einem anderen Säugetier angesteckt hat, bleibt ungeklärt. Als wahrscheinlicher gilt deshalb, dass er sich an einem mit Geflügelpest infizierten Vogel angesteckt hat.

Nach Einschätzung des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) dürfte das gehäufte Auftreten von H5N1-Viren in Füchsen, aber auch Seehunden, Ottern, Grizzlybären und jetzt in zwei Fällen auch in Katzen als Indiz dafür gelten, dass sich das Virus besser an Säugetiere anpasst. Die Stadt rät daher dringend dazu, Hunde in Ufernähe anzuleinen und keinesfalls an toten Vögeln schnuppern zu lassen. Zudem solle man aufgefundenes Geflügel in freier Wildbahn nur mit geschützten Händen anfassen.

Informationen gibt es auf den Internetseiten des Laves und des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI).