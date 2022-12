﻿Als Hannover Eispartys feierte: So war es früher, wenn der Maschsee zufror

Drei Unbekannte rauben am Goethekreisel in Hannover einen Schüler aus

Drei Täter haben während einer Schulpause am Dienstag einen 16-Jährigen am Goethekreisel in Hannover geschlagen und ihm anschließend Bargeld geraubt. Die Polizei sucht zu dem Vorfall in der Calenberger-Neustadt nach Zeugen. Eine Frau soll die Tat beobachtet haben.