﻿Maschseefest 2023: Alle wichtigen Informationen zur Party in Hannover

Hannover. Das Maschseefest 2023 in Hannover steht kurz bevor. Auch in diesem Sommer werden wieder bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher zu Deutschlands größtem Seefest erwartet. Wir geben einen Überblick, was wann und wo zu erwarten ist. Der Text wird laufend angepasst und aktualisiert.

Wann findet das Maschseefest statt?

Das Maschseefest 2023 dauert 19 Tage. Start ist am Mittwoch, 26. Juli, der letzte Partytag ist dann der Sonntag, 13. August. Und das sind die Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 14 bis 1 Uhr

Freitags und sonnabends: 14 bis 2 Uhr

Sonntags: 11 bis 1 Uhr

Für die Stände am Geibeltreff gelten abweichende Zeiten. Denn in den Vorjahren mehrten sich die Lärmbeschwerden. 2022 war deshalb schon „gegen 22.30 Uhr“ Schluss – während nur wenige Meter entfernt die Party weitergehen durfte. Das wiederum führte zu Unmut unter den Gastwirten am Geibeltreff. Ob die Sperrzeiten nun angepasst werden, ist offen.

Welche Locations sind geplant?

Das Maschseefest teilt sich in vier Locations auf: Am Nordufer mitsamt Maschsee-Pavillon gibt es weiterhin die höchsten Gastro-Dichte. Auf der Maschseebühne treten außerdem täglich Musiker und Bands auf. Zu den diesjährigen Acts ist aber noch nichts bekannt. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entlang warten wieder das skandinavische Hygge-Dorf, der Hamborger Veermaster. Streetfood und mehr gibt es erneut an der Löwenbastion und am Südufer. Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Maschseequelle stehen beispielsweise wieder „Waldkater meets Spain“ und das Food-Village West.

Wie geht es am Geibeltreff weiter?

Nachdem die Gastwirte im vergangenen Jahr wegen der restriktiven Sperrzeiten massive Kritik äußerten und mit dem Abwandern drohten, hat sich für 2023 ein neuer Betreiber für den Geibeltreff gefunden: Stein – Wein – Mosel bereichert das Angebot auf dem Maschseefest und bewirtschaftet die etwa 1000 Quadratmeter. Geboten werden Getränke und Gerichte aus der Moselregion.

Wie reserviere ich einen Tisch?

Da das Maschseefest vor allem abends und erst recht an den Wochenenden gut besucht ist, kann das Reservieren eines Tisches ratsam sein – gerade für diejenigen, die in größeren Gruppen unterwegs sind. Es ist empfehlenswert, sich dafür direkt an die jeweiligen Gastronomiebetriebe zu werden. Hier finden Sie eine Liste mit den Kontaktdaten:

Gibt es ein Kinderprogramm?

Das Maschseefest ist natürlich nicht nur etwas für Jugendliche oder erwachsene Besucherinnen und Besucher. An der Heinz-von-Heiden-Arena, zwischen Seufzerallee und Karl-Thiede-Weg, gibt es auch Mitmachangebote für die Kleinsten. Die Spiel- und Erlebniswelt öffnet laut Stadt freitags bis sonntags sowie mittwochs zwischen 14 und 19 Uhr.

Welche besonderen Veranstaltungen gibt es?

Auf geht’s: Beim diesjährigen Maschseefest steht das elfte Entenrennen an. © Quelle: Rainer Dröse

Schon am Sonnabend, 29. Juli, steht das traditionelle Fackelschwimmen im Maschsee auf dem Plan. Mehr als 100 Taucherinnen und Taucher verwandeln eine etwa zwei Kilometer lange Strecke „in ein funkelndes Lichtermeer“, wie die Stadt schreibt. Start der Fackelschwimmer ist gegen 21.30 Uhr am Westufer des Maschsees.

Außerdem steht am Sonnabend, 12. August, die elfte Auflage des Entenrennens vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) an. Ab 16 Uhr werden am Nordufer 100 große sogenannte Big Ducks und 5000 kleine Gummientchen zu Wasser gelassen. Teilnehmende können die kleinen Exemplare für je fünf Euro „adoptieren“, das Geld kommt der Ersttypisierung leukämiekranker Menschen zugute. Die Gummienten werden in zwei Rennen losgeschickt, die ersten 75 erhalten Geld- und Sachpreise.

Wo kann ich parken?

Die Stadt empfiehlt, angesichts der Besuchermassen nicht in direkter Nähe des Maschseefests zu parken. Stattdessen sollte das Auto auf dem weitläufigen Schützenplatz abgestellt werden. Der Preis beträgt fünf Euro am Tag. Fahrräder können dagegen überall im direkten Umfeld angeschlossen werden, für E-Scooter will die Stadt an der westlichen Planckstraße einen zentralen Parkplatz einrichten. Und: Erneut pendelt die Üstra-Sonderlinie 267 täglich in regelmäßigen Abständen zwischen Aegidientorplatz und Strandbad mit Zwischenstopps etwa an der Löwenbastion.

Gibt es wieder Straßensperren?

Kein Durchkommen: 2022 ließ die Stadt die Südstadt für Ortsfremde zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Hildesheimer Straße zeitweise sperren. © Quelle: Christian Elsner

Im vergangenen Jahr sperrte die Stadt erstmals die direkte Zufahrt in die Südstadt etwa durch die Geibelstraße, da die eigentlichen Anwohnerinnen und Anwohner keine Stellplätze mehr fanden. Damals war das Quartier zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Hildesheimer Straße mittwochs bis sonnabends in den Abendstunden für Ortsfremde tabu. Ob die Regel erneut greift, ist noch offen.

Was ist bei Vorfällen oder Diebstählen?

Die Polizei wird verstärkt Präsenz auf dem Maschseefest zeigen. Unter anderem patrouillieren Kräfte. In den Vorjahren gab es zudem stets mit einer mobilen Wache, zuletzt stand sie neben dem Sprengel-Museum. Wo sie 2023 aufgebaut wird, ist noch offen – ebenso die Zeiten, wann sie besetzt ist. In absolut dringenden Fällen wird außerdem empfohlen, den Notruf 110 zu wählen. Die Sanitätshotline ist über die kostenlose Nummer (0800) 0192140 erreichbar.

