﻿Maschseefest 2023: Das müssen Sie wissen, wenn Sie mit dem Auto anreisen

Hannover. Das Maschseefest zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucherinnen und Besucher in die Südstadt. Im vergangenen Jahr sperrte die Stadt erstmals stundenweise das Gebiet zwischen der Willy-Brandt-Allee, dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, dem Altenbekener Damm, der Hildesheimer Straße und dem Friedrichswall. Auch in diesem Jahr wird dieser Bereich für Ortsfremde zu bestimmten Zeiten nicht zugänglich sein. Nur Anwohnerinnen und Anwohner mit einem Durchfahrtsschein können dieses Quartier befahren und dort ihr Auto abstellen. Die Sperrstunde gilt mit Beginn des Maschseefestes am Mittwoch, 26. Juli, mittwochs und donnerstags von 18 bis 21 Uhr sowie freitags von 18 bis 22 Uhr und samstags von 18 bis 22.30 Uhr.

Arthur-Menge-Ufer am Maschsee Montag und Dienstag gesperrt

Das Arthur-Menge-Ufer ist bereits vor Beginn des Seefests betroffen. Von Montagmorgen (24. Juli, 7 Uhr) bis Dienstagabend (25. Juli, 22 Uhr) ist die Straße gesperrt. Die Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehr wird an beiden Tagen in Richtung Osten über die Beuermannstraße oder Bruchmeisterallee sowie über Lavesallee, Friederikenplatz und Culemannstraße umgeleitet.

In Richtung Westen verläuft die Ausweichroute über Culemannstraße oder Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall und dann über Friederikenplatz, Lavesallee, Am Schützenplatz und Bruchmeisterallee. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Gesperrte Südstadt: Der Veranstalter empfiehlt eine Anreise ohne Auto. © Quelle: Bert Strebe

Anreise ohne Auto empfohlen

Der Veranstalter empfiehlt Besuchern des Maschseefests grundsätzlich eine Anreise ohne Auto. Wer dennoch mit dem Pkw fahren möchte, kann die App NUNAV nutzen. Das Programm bietet eine stauvermeidende Anfahrt an. Geparkt werden sollte das Auto auf dem weitläufigen Schützenplatz. Der Preis beträgt dort 5 Euro am Tag. Vom Schützenplatz dauert es zu Fuß etwa acht Minuten bis zum Maschsee.

Der Fahrdienst Moia bietet während des Maschseefestes zusätzliche Haltepunkte an, die in der App angezeigt werden.

Üstra richtet Sonderbuslinie für Maschseefest ein

Ansonsten können die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden – das 49-Euro-Ticket ist dafür gültig. Auch in diesem Jahr pendelt die Üstra-Sonderbuslinie 267 täglich in regelmäßigen Abständen zwischen Aegidientorplatz und Strandbad mit Zwischenstopps etwa an der Löwenbastion. Auch die Ringbuslinie 100/200 sowie die Buslinie 800 bedienen die Maschsee-Haltestellen.

Die Fahrt zum Maschsee mit einem Leih-E-Roller gelingt nur bedingt. Denn an der Planckstraße muss auch dieser endgültig geparkt werden. Mit dem Fahrrad kommt man schon etwas weiter. Entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers wird ein fest installierter Radweg eingerichtet, der Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit dem Fahrrad erleichtern soll. Allerdings können der große Radweg am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und das Arthur-Menge-Ufer wegen der Sperrung nicht befahren werden.

