﻿Drag-Show und Tanzperformances: So war der dritte Queer Wednesday beim Maschseefest

Hannover. Gewitter, Regen und technische Probleme: Die Sterne standen wahrlich nicht gut für den dritten Queer Wednesday auf dem Maschseefest. Mit einer Stunde Verspätung durften die Drag DJs Disko Jutta und Carrie Gold schließlich doch die Bühne am Nordufer betreten. Statt High Heels trug Disko Jutta grüne Gummistiefel, die die Rutschgefahr verminderten. Gemeinsam begrüßten die Moderatorinnen die Besucherinnen und Besucher – sowohl die Fan-Gruppen der Acts als auch jene, die neugierig stehen geblieben sind. Sie führten durch ein Abendprogramm, das die LGBTQIA+-Community auch auf dem Maschseefest sichtbar machen sollte.

Dann eben mit grünen Gummistiefeln: Das Wetter konnte den Moderatorinnen des Queer Wednesdays Carrie Gold (links) und Disko Jutta die Freude nicht nehmen. © Quelle: Ilona Hottmann

Nach dem musikalischen Auftakt mit „It’s Raining Men“ holten Disko Jutta und Carrie Gold den Deutschpop-Sänger Darius Galasi und seinen Gitarristen Francesco Zuppello auf die Bühne. Als Band Darre besangen sie Befreiungsräume. „Die sind wichtig, weil man zu häufig in Schubladen gepackt wird“, sagt Galasi. Während des Auftritts tauscht er irgendwann seinen gelben Blazer gegen eine kurze Lederjacke mit pinken Puschelarmen. Kommentare dafür will er keine. Mit seinem Song „Nicht blind“ will er aber zeigen: „Hinter dieser Jacke steckt ein ganz normaler Mensch.“

Tanz, Rap und Performance gegen Queerfeindlichkeit

Als zweites Highlight des Abends folgte die Queer Open Stage vom Kollektiv und Verein „Start2Dance“. Tanzcoach und Vereinsvorsitzender Lorenzo Pignataro, die Tänzerin und trans-Rechte-Aktivistin Mariá Parales aus Kolumbien und Neo Linderkamp haben dafür Künstlerinnen und Künstler verschiedener Musikstile und Ausdrucksformen eingeladen.

Mit dabei waren die Rapperinnen und Rapper Ventura, Mama Blaque und CY mit Cherry. Daneben gab es Stand-Up-Comedy über das Leben als trans-Person von Sophia Spitzenberg aus Hamburg sowie eine Drag King-Performance von Sin alias Hoeratio, die ebenfalls den Schutz von Rechten für trans Menschen thematisiert. Der Tanz durfte ebenso nicht fehlen: Dafür trat unter anderem Dié Carvalho aus Berlin mit einer Improvisation auf, die die eigene Stimme tänzerisch entdeckt.

Voller Gefühl und Neugierde: Dié Carvalho erkundet in der Performance improvisierend ihre individuelle Ausdrucksform. © Quelle: Ilona Hottmann

Zum Ende hin wurde es noch mal atmosphärisch und ein wenig romantisch am Maschsee. Der Singer-Songwriter Maksim alias MKSM, der bereits auf dem CSD in Hannover spielte, besang an diesem Festabend die Selbstliebe und erzählte mit „Shared Rooms“ autobiografisch, wie er und sein Mann sich kennengelernt haben.

