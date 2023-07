﻿Viele Firmen feiern auf dem Maschseefest

Hannover. Das Maschseefest hat noch nicht begonnen, aber Run auf die besten Plätze bei den Gastronomen läuft längst. „Wir haben richtig viele Resevierungsanfragen“, sagt Bob Aboubker Askourih, Chef vom syrischen Restaurant „Al Dar“. Vergangenes Jahr gehörte er zu den Neulingen am Nordufer, dieses Jahr kann er bereits auf Erfahrungen aufbauen – und das tun auch seine Gäste, denn die kommen wieder: „Ja, viele Stammgäste haben sich wieder gemeldet, wir haben aber auch viele Anfragen von größeren Gruppen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Grund für die Nachfrage in diesem Jahr sieht der Wirt auch in der Entspannung nach der Corona-Krise: „Vergangenes Jahr hatten viele Gäste noch Befürchtungen, sich in den Menschenmengen mit dem Virus anzustecken. Diese Zurückhaltung ist kein Thema mehr“, sagt Askourih. Er habe aber auch noch freie Plätze für Spontanbesucher. Eine wichtige Änderung an seinem Stand: Der Restaurantbereich ist jetzt richtig überdacht, so muss kein Gast vor einem Regen fliehen.

Anziehungspunkt Nordufer: Die Restaurants erfreuen sich einer großen Nachfrage. © Quelle: HMTG

Sein Nachbar am Nordufer, „Lindenblatt“-Chef Oliver Fabris, freut sich ebenfalls. „60 bis 70 Prozent der Anfragen sind Vorjahreskunden“, sagt er. Reservierungen nimmt er unter anfrage@lindenblatt-maschseefest.de entgegen. Auch das „Lindenblatt“ war 2022 zum ersten Mal dabei. Es hatte den großen Stand vom „Aresto“ übernommen. „Wir sind damals ins kalte Wasser gesprungen, wir wussten erst sechs Wochen vor dem Fest, dass wir dabei sind“, erinnert er sich. „Es war ein schwieriger Start, der Stand lagerte davor über die Corona-Jahre in der Scheune. Wir hatten keine Ahnung, jede Kiste war für uns eine Überraschung.“ Dieses Jahr läuft der Aufbau deutlich schneller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sanfter Wechsel: In diesem Jahr wird der einstige „Aresto“-Stand noch stärker als 2022 vom „Lindenblatt“ geprägt. © Quelle: Elena Otto

Im vergangenen Jahr hatte „Aresto“-Wirt Feyzi Ekinci noch beratend zur Seite gestanden, jetzt ist das „Lindenblatt“ allein vor Ort – das wird sich auch in der Beschilderung zeigen: „Dieses Jahr wird der Stand allein unter ,Lindenblatt‘ laufen.“

Madsack-Seesalon bietet exklusive Zeit direkt am Wasser

Wer noch nichts an den Samstagen vor hat, für den gibt es diesen Tipp: In unmittelbarer Nähe zur Bühne am Nordufer liegt der Madsack-Seesalon. Hier können Besucherinnen und Besucher wunderschön geschützt, exklusiv und direkt am See für 115 Euro inklusive aller Gerichte und Getränke pro Person sitzen und speisen. Reservierungen sind noch für den 29. Juli sowie den 5. und 12. August möglich.

Neben dem Seesalon liegt das „Waterkant“. „Wir haben schon über 1000 Reservierungen – viel besser als erwartet!“, sagt „Gastro-Trend“-Chef Björn Hensoldt. Noch gibt es aber Plätze. Reservierungen werden über die Website waterkant.maschseefest.de angenommen: ab vier Personen mit 30 Euro pro Person Mindestverzehr auf Getränke und Speisen.

Ein Hit am Nordufer war 2022 die „Strandalm“ von Lisa Aulich – sie wird auch dieses Jahr wieder aufgebaut. Aulich ist es wichtig, dass hier auch spontan Gäste vorbeischauen können. „Auch kleine Gruppen oder Paare sollen einen Platz finden. Das Fest lebt ja vom Kommen und Gehen“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Winzer Marcus Stein ist der Neue am Geibeltreff. Zwar kann er noch nicht auf ein Stammpublikum aufbauen, aber viele Maschseefest-Gäste sind einfach neugierig, was der „Clichy“-Nachfolger jetzt bieten wird. „Wir bekommen tagtäglich sehr schöne Anfragen“, sagt Stein.

Die Neuen am See: Cordula Stein und Winzer Marcus Stein freuen sich über die gute Resonanz. © Quelle: Christian Behrens

Er und seine Geschäftspartnerin Cordula Stein seien „megahappy“ über die Resonanz. „Wir freuen uns sehr auf das Fest, der Ort ist wunderschön, und der Aufbau gelingt gut. Wir haben neben urigen Holzhütten auch ein großes Holzfass für zwölf Personen aufgebaut, in dem man etwas intimer feiern kann. Wir sind total verknallt in die Location!“

Große Nachfrage am Südanleger

Sein direkter Nachbar Christoph Eisermann feiert schon jetzt das Fest: „Wir haben die beste Reservierungslage, seitdem wir dabei sind. Am Wochenende haben wir bereits einen Reservierungsstopp für Firmen“, sagt Eisermann. Extrem viele Unternehmen hätten für seine Stände „San Francisco“ und „California“ angefragt, teilweise mit bis zu 150 Menschen.

Eisermann vergibt nur etwa 50 Prozent der Fläche für Reservierungen: „Wir wollen unsere Spontanbesucher nicht vor den Kopf stoßen.“ Nicht geändert haben sich die begrenzten Öffnungszeiten an der Geibelstraße, um die es vergangenes Jahr viele Diskussionen gab: „Wir haben ein zweimal zwei Meter großes Schild anfertigen lassen, das darüber aufklärt, wie lange wir öffnen“, sagt Eisermann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Reservierungstrend setzt sich auch am Südanleger fort: „Wir haben dieses Jahr neben den vielen Ständen auch ein Zelt mit bis zu 100 Sitzplätzen und Glasscheiben, die wir bei gutem Wetter öffnen können. So können alle Gäste auch wettergeschützt sitzen und dem täglichen Bühnenprogramm zuhören“, sagt Betreiber Alexander Kopke. „Für das Zelt haben wir schon viel Nachfrage, es gibt Tage, an denen es bereits voll belegt ist.“ Jeden Tag spielt auf der Bühne des irischen Dorfes eine Band. Der Wirt vespricht: „Wir haben auch dieses Jahr wieder ein tolles Programm!“