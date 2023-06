Es ist das größte Seefest Deutschlands: das Maschseefest in Hannover. Auch dieses Jahr werden wieder rund zwei Millionen Menschen bei der riesigen Party im Herzen der Landeshauptstadt erwartet. Hier erfahren Sie alles – vom Essensangebot bis zu den Parkmöglichkeiten.

Hannover. Das Maschseefest 2023 in Hannover steht kurz bevor. Auch in diesem Sommer werden wieder bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher zu Deutschlands größtem Seefest erwartet. Wir geben einen Überblick, was wann und wo zu erwarten ist.