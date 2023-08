Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Kleines Jubiläum

Spiel, Spaß und ein buntes Programm gibt es am Sonnabend, 2. September, zum zehnjährigen Bestehen der Kita Zwergenwelt an der Portlandstraße in Wunstorf. Die Einrichtung wurde am 1. September 2013 eröffnet.