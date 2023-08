﻿Die treueste Band, die größte Weinflasche, die längste Leitung: 7 kuriose Fakten über das Maschseefest

Hannover. Seit 1986 Jahren verwandelt das Maschseefest die Uferpromenaden in eine bunte Party- und Konzert-Location. Doch nicht nur das große Angebot an Speisen, Getränken und Musik machen Hannovers größte Party so besonders. Wir haben sieben kuriose Fakten zur 36. Auflage zusammengetragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Kilometerlange Kabel und Leitungen

Knapp 50 Kilometer Elektrokabel werden für das Maschseefest verlegt. Das entspricht in etwa der Strecke von Hannover nach Nienburg an der Weser. Hinzu kommen noch einige Meter an Bierleitungen, die unter den Bodenplatten von den Kühlanhängern im Hintergrund zu den eigentlichen Buden führen sowie etwa acht Kilometer temporäre Wasser- und Abwasserleitungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Eine Rekordsumme

Um die 200 Liveacts und Bühnenshows gibt es in diesem Jahr in 19 Tagen auf dem Maschseefest zu erleben. Damit hat die Veranstaltung einen Rekord gebrochen: So viele gab es bislang noch nie.

3. Die größte Weinflasche

Die wohl größten Weinflaschen auf dem Maschseefest gibt es beim „Lindenblatt“ am Nordufer: Bis zu 12 Liter fassen die Flaschen. Sommelier Oliver Fabris bietet seinen Gästinnen und Gästen vor allem spezielle Abfüllungen an. Aufgrund der vielfältigen Stände nahm das internationale Reiseportal „Big 7 Travel“ das Maschseefest in diesem Jahr seine Top Ten der Foodfestivals auf.

Oliver Fabris war ehemals Leiter eines Sternerestaurants: Als Sommelier im „Lindenblatt 800 Grad“ bietet er Weine in einer etwas anderen Größenordnung an. © Quelle: Frank Wilde

4. Das größte Seefest Deutschlands

Mit rund 20.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche ist das Maschseefest das größte Seefest Deutschlands. Das entspricht der Größe von knapp drei Fußballfeldern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5. Tausende Quietscheentchen für den guten Zweck

Beim mittlerweile traditionellen Entenrennen schwimmen 100 große sogenannte „Big Ducks“ und 5000 „Race Dugs“ über den Maschsee. Insgesamt werden also 5100 Quietscheentchen ins Rennen geschickt – zugunsten des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR).

Für den guten Zweck: Jährlich schwimmen die Quietscheentchen am letzten Samstag des Maschseefests um die Wette. © Quelle: Rainer Dröse

6. Sweety Glitter & The Sweethearts

Fast kein Maschseefest ohne Sweety Glitter & The Sweethearts: Die Coverband tritt seit rund 30 Jahren bei der Seeparty auf – seit wann genau, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Es dürfte aber nicht lange nach 1986 gewesen sein, dem Geburtsjahr des Festes. Ein Jahr später formierten sich Sweety Glitter & The Sweethearts in Braunschweig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

7. Eine Menge Schritte pro Tag

30.000 Schritte läuft der Veranstaltungsmeister Olli Schulte pro Tag über das Gelände. Bereits seit mehreren Jahren ist er für die technische Entwicklung und Konzeption auf dem Maschseefest zuständig.

HAZ