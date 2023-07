Programm

Das ist am Sonnabend, 29. Juli, auf dem Maschseefest los

Wochenende – und die große Sommerparty in Hannover hat gerade erst begonnen. Auch am Sonnabend, 29. Juli, wird auf dem Maschseefest gefeiert. Welches Programm die Besucherinnen und Besucher erwartet, erfahren Sie in unserer Tagesübersicht.