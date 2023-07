Hier spielt nicht nur die Musik: Das ist in diesem Jahr auf der Maschsee-Bühne los

Hannover. Das ist mal ein äußerst vielseitiges Bühnenprogramm: Nicht mehr lange, dann wird im Herzen Hannovers das 36. Maschseefest eröffnet – und es verspricht seinen Gästen auch in diesem Jahr jede Menge Spaß und Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Viel los sein wird auch am Nordufer, was nicht zuletzt am Programm liegt, das die Besucherinnen und Besucher auf der Maschsee-Bühne geboten bekommen. Es verheißt Abwechslung pur...

Maschsee-Bühne wird ganz unterschiedlich bespielt

Den offiziellen Startschuss für das größte Seefest Deutschlands gibt am Mittwoch, 26. Juli, Oberbürgermeister Belit Onay gemeinsam mit HAZ und NP. Anschließend sorgen die Spielvereinigung Linden-Nord sowie Carlotta Truman mit Livemusik für die passende Stimmung.

Einen Tag später startet das NP-Sommerfestival auf dem Maschseefest. Jeden Donnerstag (27. Juli, 3. August, 10. August) von 18 bis 22 Uhr gibt es Livemusik von Bands, Nachwuchskünstlern, DJs und bekannten Künstlern wie Moe Mitchell oder „Mr. President“ Layzee. Gemeinsam mit den Tanzschulen Susanne Bothe und Bothe können Gäste tanzen. Außerdem gibt es Unterhaltungsacts, unter anderem vom GOP.

Am Freitag, 28. Juli, von 18 bis 23 Uhr präsentiert der Radiosender BigFM die Sängerin Loi, die die Masse mit über drei Millionen monatlichen Streams auf Spotify überzeugt. 2017 kam Loi, bürgerlich Leonie Greiner, ins Finale der TV-Serie „The Voice Kids“. Neben Loi wird auch der Deutschpop-Künstler Myller auftreten.

Auch das NP-Rendezvous hat mit der Maschsee-Bühne eine neue Heimat. Das Sonntags-Event beginnt am 30. Juli um 11 Uhr. Es gibt Livemusik, Unterhaltungsacts und prominente Gäste wie Olaf Lies (SPD), Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) oder den ehemaligen 96-Stürmer Hendrik Weydandt. Das Rendezvous findet sonntags (30. Juli, 6. August, 13. August) am Vormittag (11 bis 13.30 Uhr) und am Nachmittag (15 bis 17.30 Uhr) statt.

Gute Stimmung, wundervolles Ambiente: Auf dem Maschseefest wird gefeiert. © Quelle: Kevin Münkel

Am Montag, 31. Juli, ab 18 Uhr übernimmt der HAZ Poetry-Slam mit der Liveliteraturshow „Macht Worte!“ die Maschsee-Bühne. Regina Rohde, Antonia Josefa, Henrik Szanto und viele mehr treten zum ersten Mal auf dem Maschseefest auf. Am 7. August gibt es ein ähnliches Format auf der Bühne zu sehen. Ab 19 Uhr findet der „Macht Worte!“ Jazz-Slam statt. Hier gibt es diesmal Poetry-Slam, aber mit improvisierter Jazz-Musik als Begleitung. Danach tritt die hannoversche Elektro-Band Kasimir Effekt live auf der Bühne auf.

Wer Lust auf Stand-up-Comedy hat, ist am Dienstag, 1. August, ab 19 Uhr bei der HAZ-Comedy-Stage genau richtig. Comedian Nick Duschek ist Gründer des Labels „Comedy Krake“ und sorgt für einen einzigartig lustigen Liveauftritt.

Mit Drag Queen Disko Jutta wird es noch bunter

Buntes Programm verspricht der Queer Wednesday am Mittwoch, 2. August, ab 18 Uhr mit Drag Queen Disko Jutta. Dort heizen DJ-Sets und Liveperfomances die Stimmung auf, moderiert wird die Show von Disko Jutta und Carrie Gold.

Die kultigen Neunziger machen auch vor dem Maschseefest keinen Halt. Am 4. August, von 18 bis 23 Uhr können bei der legendären „Fisch sucht Fahrrad“-Singleparty der HAZ Besucherinnen und Besucher die Liebe des Lebens finden, während sie zu passender Livemusik tanzen. DJ Tobias Tiedtke und die Band Guacamole Aqui sorgen für viel Liebe in der Luft.

Der HAZ-Konzertabend verbindet am 5. August die hannoversche und internationale Musikszene. Unter dem Motto „Unesco City of Music“ treten ab 19 Uhr die Bands Me & Ms Jacob und Adam Hall & The Velvet Playboys auf der Maschseebühne auf.

