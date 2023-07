﻿Wettbewerb der Wortkunst beim Maschseefest: Poetry-Slam mit Liebeserklärung an Hannover

Hannover. So kulturell vielseitig, wie das Maschseefest begann, geht es in der zweiten Woche weiter – und das mit einem Wettbewerb der Wortkunst. Beim Poetry-Slam von „Macht Worte“ auf der HAZ-Bühne am Nordufer traten fünf Poetinnen und Poeten in zwei Runden gegeneinander an. Trotz bedecktem Himmel und hoher Regenwahrscheinlichkeit machten es sich die Menschen vor der Bühne gemütlich und lauschten den selbst geschriebenen Texten. „Statt Bewertungskarten setzen wir heute auf Applausabstimmung“, sagte Jan Sedelies, der gemeinsam mit Henning Chadde durch den Abend geleitete.

Trotzen der kühlen, regnerischen Witterung: Die Zuhörinnen und Zuhörer machen es sich vor der Bühne bequem. © Quelle: Ilona Hottmann

Zum Einstieg in den Abend gab es Musik auf die Ohren. Der Singer-Songwriter Florian Wintels eröffnete die Show. Er ist in der Poetry-Slam-Szene kein Unbekannter. Seit 2009 tritt er mit seinen Texten auf Slams auf und hat damit Erfolg. Dreimal hat er schon den Titel des Landesmeisters für Niedersachsen und Bremen geholt. Im vergangenen Jahr gewann er die deutschsprachige Slam-Meisterschaft in Wien. Was seine Verse, ob gesprochen oder gesungen, ausmacht, ist vor allem seine selbstironische Art gepaart mit Witzen, die zunächst zwar flach daherkommen, jedoch so unberechenbar sind, dass ihm die Lacher sicher sind.

Poetry Slam als Unesco Kulturerbe

Nachdem die Reihenfolge gelost wurde, konnte der Wettstreit beginnen. Den Anfang machte Henrik Szántó. Literarisch thematisierte er seine Mehrsprachigkeit, die er ausgehend von seinen eigenen ungarischen und finnischen Wurzeln erzählt. Seit etwa einem Jahr wohnt er in Hannover. Zuvor war er in der Poetry-Slam-Szene in Wien aktiv.

Ein bekannter Gast auf Slam-Bühnen ist Tilman Döring, der seinen Text „Im Circus der Cisnorm“ performte. Er hat Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim studiert und daran mitgewirkt, dass Poetry-Slams 2016 zum immateriellen Unesco Kulturerbe erklärt wurden.

„Der schönste Ort der Stadt“

Als Dritte las Antonia Josefa, die in den vergangenen etwa zwei Jahren bereits zahlreiche Spoken-Word-Wettbewerbe für sich entschieden hat. In ihren Texten sagt sie dem Patriarchat und kapitalistischen Ausbeutungsprozessen den Kampf an. In der zweiten Runde jedoch wurde es persönlicher. „Die Dornröschenbrücke ist für mich der schönste Ort der Stadt“, sagte Antonia Josefa und besang mit ihrem Text ihre Liebe zu ihrer Heimatstadt Hannover.

Liebeserklärung an Hannover: Poetin Antonia Josefa auf der Maschseebühne. © Quelle: Ilona Hottmann

Mit Erik Leichter betrat ein ausgebildeter Psychotherapeut die Bühne. Doch statt das Publikum nach seinen Problemen zu fragen, hielt er eine Predigt über Hannover und animierte die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitmachen. Der Applaus war ihm sicher.

Ein Newcomer der Wortkunst

Kaya Finn vervollständigte den Wettbewerb der Dichterinnen und Dichter. Für die Person aus Hildesheim war es einer der ersten Auftritte, den sie mit Souveränität meisterte. In dem Text „The Land“ hinterfragt Kaya Finn mit sprachlicher Verspieltheit die Marketingstrategie von Baden-Württemberg.

Am Ende lassen die Moderatoren das Publikum für alle Wortkünstlerinnen und Wortkünstler applaudieren und verkünden schließlich den fünffachen Sieg.

Wer noch mehr Literatur auf der Bühne erleben möchte, der kann am Montag, 7. August, ab 19 Uhr zum Jazz-Slam am Nordufer des Maschsees kommen. Die Autorinnen Mia Heuse und Tanja Schwarz sowie der Autor Jonathan Löffelbein werden ihre Werke vortragen – untermalt von improvisiertem Jazz. Die Moderation übernimmt Henrik Szántó. Ab 21 Uhr bespielen Julius Martinek, Johannes Keller und Tobias Decker die Bühne. Zusammen bilden sie das Trio Kasimir Effekt. Die hannoversche Band lädt zu einer Entdeckungsreise ein, die von Jazz bis zu elektronischer Musik reicht.

