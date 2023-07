Shows, Party und Gastro: Das sind die 9 Highlights beim Maschseefest 2023

Hannover. Bald gehts endlich los: Ab Mittwoch, 26. Juli, steigt wieder Deutschlands größtes Seefest. Essen, Trinken und ein vielseitiges Bühnenprogramm von der heißen Klubparty bis zur lustigen Stand-up-Comedy – das alles erwartet die Besucherinnen und Besucher beim Maschseefest im Herzen Hannovers.

Nicht zuletzt erweist sich das diesjährige Abendprogramm als außerordentlich umfangreich und verheißt einiges. Imbissbuden, Bars, Restaurants, Livebühnen und vieles mehr. Rund um den Maschsee ist ordentlich was los. Und das Beste: Das Fest und damit auch die Bühnenshows sind kostenlos. Das sind unsere neun Highlights.

1. Groove Garden

Am Nordufer des Maschsees finden Besucherinnen und Besucher wieder die meisten Buden mit einer enormen Auswahl an Speis und Trank. Und wer die Party sucht, ist am Groove Garden am Arthur-Menge-Ufer richtig aufgehoben. Dort finden vom 26. Juli bis zum 12. August jeweils ab 22 Uhr unterschiedliche Partyveranstaltungen statt.

2. Maschsee-Bühne am Nordufer

Hier nimmt die Sause ihren Anfang: Am Mittwoch, 26. Juli, wird Oberbürgermeister Belit Onay gemeinsam mit der HAZ und NP das Maschseefest auf der Bühne am Nordufer offiziell eröffnen. Doch dabei bleibt es natürlich nicht. In den folgenden zweieinhalb Wochen reiht sich an dieser Stelle Event an Event – beispielsweise das NP-Sommerfestival und das NP-Rendevouz, aber auch Poetry Slam, Comedy Stage. und „Fisch sucht Fahrrad“-Singleparty der HAZ.

Drag Queen Disko Jutta moderiert den Queer Wednesday auf dem Maschseefest 2023. © Quelle: Christian Behrens

Das ist längst noch nicht alles. Loi und Myller werden die Maschsee-Bühne am Nordufer bespielen, und auch Drag Queen Disko Jutta wird dem Publikum ordentlich einheizen. Weitere Informationen und die Termine der einzelnen Events finden Sie hier.

3. Open-Air-Party

Die Club-Nacht von den Nachtclubs Palo Palo, Osho und Zona Dura lässt die Besucherinnen und Besucher des Fests mit Sicherheit nicht lang stillstehen. Am Mittwoch, 9. August, ab 18 Uhr können Tanzfreudige unter der Woche ausgiebig feiern.

Tui-Pavillon: Hier gibt es erfrischende Drinks und unterschiedliche DJ Sets. © Quelle: Elena Otto

4. Schöne Aussicht über den Maschsee

Wer Lust auf leckere Cocktails oder auch erfrischende alkoholfreie Getränke hat, ist am Tui-Pavillon genau richtig. Von der oberen Plattform aus kann man die wunderbare Aussicht über den Maschsee genießen. Der Pavillon hat täglich ab 14 Uhr geöffnet. Von 16 bis 17 Uhr bietet der Stand eine „Happy Hour“ für Getränke an. Abends ab 19 Uhr legt ein DJ auf und macht ordentlich Stimmung und Party-Laune. Der Eintritt ist kostenlos.

Ostufer: Hier kann man unter anderem Mosel-Wein genießen. © Quelle: HMTG/ Kevin Münkel

5. Das kulinarische Ostufer

Eine gastronomische Neuheit gibt es am Geibel am Ostufer: Stein Wein Mosel kommt, wie der Name bereits verrät, aus der berühmten Weinregion Mosel und bietet den Gästen auf 1000 Quadratmetern eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Fernab vom Trubel gibt es hier allerlei regionale Getränke und Speisen zu genießen. Gemütlich machen lässt es sich auf einer der vielen Sitzmöglichkeiten des Stands, inklusive angenehmer Loungemusik im Hintergrund. Montags bis freitags zwischen 17 und 18 Uhr kann man für 10 Euro pro Person an einem After-Work-Winetasting teilnehmen.

6. Seefahrer-Romantik

Eine herzliche Atmosphäre, die ist im skandinavischen Hygge-Dorf garantiert. Warum nicht mal am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer mit diversen Grillspezialitäten und abwechslungsreichen Longdrinks zur Ruhe kommen. Am Hamborger Veermaster gibt es trotz entspanntem Flair am Ostufer viel Live-Programm. Am Mittwoch, 26. Juli, tritt ab 18 Uhr der Seemanns-Chor Hannover auf und bringt reichlich Stimmung mit auf die Bühne. Hafenluft schnuppern ist hier inklusive.

Waldkater meets Spain: Spanische Musik und mediterranes Essen gibt es am Westufer zu genießen. © Quelle: Sven Holle

7. Spanisches Ambiente am Westufer

Mediterranes Urlaubsfeeling mitten in Hannover, das ist am Westufer zu genießen. Dort heißt es: „Waldkater meets Spain“. Am Freitag, 4. August, werden ab 18 Uhr die Hüften zu Reggaeton, Latin Music, Salsa und Bachata geschwungen. Für eine kulinarische Abwechslung ist natürlich ebenso gesorgt. Die diversen Tapas-Variationen, Ibérico-Burger und frisch geschnittener Schinken lassen auch den Gaumen tanzen.

Musik-Park: An der Maschseequelle rocken „Die Toten Ärzte“ die Bühne. © Quelle: Elena Otto

8. Musik-Park am Südufer

Den Musik-Park am Südufer erreichen Besucherinnen und Besucher des Maschseefests nach ein paar weiteren Gehminuten. Auf der Bühne spielt unter anderem eine Mischung aus den Kultbands „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“. Daraus entstand die Kultcoverband „Die Toten Ärzte“. Die Hamburger treten am Mittwoch, 26. Juli, im Musik-Park an der Maschseequelle auf. Für Punkrock-Fans auf jeden Fall ein Besuch wert.

Am 1. August geht es weiter mit dem größten Table-Quiz Hannovers. Für passionierte „Quizzer“ geht es um 19 Uhr los.

Südufer: Hier warten 15 Foodtrucks mit Spezialitäten aus aller Welt. © Quelle: Elena Otto

9. Foodspezialitäten aus der ganzen Welt

An der Löwenbastion warten 15 Foodtrucks auf hungrige Mäuler. Mit Spezialitäten aus aller Welt findet hier jeder das richtige Essen für sich. Von Fisch, Fleisch, vegetarischen und veganen Spezialitäten bis hin zur zuckrigen Süßspeise – am Südufer dürfte eigentlich keiner leer ausgehen.

