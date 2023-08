Maschseefest Hannover: Erstklassiger Jazz mit Nina Nyembwe auf der Bühne von HAZ und NP

Hannover. Wenn am Dienstagabend, 8. August, gegen 19 Uhr Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann und NP-Marketingleiter Christoph Dannowski auf der Hauptbühne von NP und HAZ beim Maschseefest die Besucher begrüßen, haben sie erstklassigen Jazz anzukündigen.

Besondere Loction, besonderer Musikact: Der Jazz Club Hannover, international bekannte Institution in der Musikwelt, will dem Wetter trotzen und beim „Summer Soul Jam“ mit sommerlich heißem Soul das Nordufer zum Grooven bringen. Die Veranstalter versprechen ein Konzert der besonderen Art.

Krajenski spielt mit fünfköpfiger Band

Eine fünfköpfige Band rund um den Hannoveraner Lutz Krajenski, der nicht nur dem Keyboard virtuos-groovige Klänge entlockt, sondern auch als Meister der Hammond-Orgel bekannt ist, präsentiert einen Jazz erster Güte. Mit dabei ist die „Queen of Soul“ Nina Nyembwe. Die in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa geborene Sängerin stand bereits mit Stars wie Meat Loaf, den Black Pumas, den hannoverschen Scorpions und Axel Bosse auf der Bühne und erreichte an der Seite des DJ-Duos R.I.O. mit dem Sommerhit „One Heart“ eine Platzierung in den Top 40.

Mit ihrer Stimmpower hat sie auch bei TV-Formaten wie „DSDS“, „TV Total“, „Let’s Dance“ sowie dem ZDF-Klassiker „Wetten, dass ...?“ auf sich aufmerksam gemacht. Beim „Summer Soul Jam“ des Jazz Clubs zusammen mit NP und HAZ auf dem Maschseefest wird sie begleitet von dem britischen Sänger David Thomas, der Nyembwes Liebe zum Gospel teilt.

Anfang der Neunzigerjahre zog Thomas von Manchester nach Hamburg, wo er eine Karriere in Musicals wie „Buddy Holly Story“ oder „Starlight Express“ machte. Aber auch nach Hannover führte sein Weg ihn bereits, wo er zusammen mit Remixer Mousse T. mehrere Dancehits aufnahm. Neben Sängerin, Sänger und Bandleader Krajenski sorgen vier weitere Könner für tolle Töne: Stephan Abel am Saxofon, Sascha Franck an der Gitarre, Arnd Geise am Bass und Hendrik Lensing am Schlagzeug.

Auftritt soll „das Maschseefest verzaubern“

Jazz-Club-Chefin Erstmann verspricht von der nur für diesen Auftritt zusammengestellten Formation einen „spektakulären Auftritt, der das Maschseefest verzaubern wird“. Um 19 Uhr geht es los. Sogar das Wetter soll laut Voraussage mitspielen, bei 17 Grad soll abends die Sonne scheinen und der Regen eine Pause einlegen.