﻿Ausrichter des Maschseefests suchen Verursacher des Lärms

Hannover. Hans Nolte, Chef der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die das Maschseefest ausrichtet, versteht die Welt nicht mehr. Die Lärmklage einer Anwohnerin gegen das Maschseefest vor dem Verwaltungsgericht Hannover kann er nicht nachvollziehen: „Alle Beschwerden, die es bislang gab, deuten nicht auf das Maschseefest als Verursacher hin“, stellt Nolte klar.

Seit Beginn des Events am Mittwoch, 26. Juli, seien auf unterschiedlichen Wegen rund zehn Beschwerden eingegangen – das Gros konnte sofort abgeräumt werden, indem andere Verursacher gefunden worden seien, so Nolte. So habe der HVG-Geschäftsführer von der Polizei erfahren, dass diese auch einige laute Privatpartys auflöste – ursprünglich sei in diesen Fällen das Maschseefest als Lärmquelle vermutet worden.

Laute Musik aus mobiler Box

Auch mehrere Jugendliche, die nachts zu lauter Musik aus einer mobilen Box auf den Stufen des Landesmuseums feierten, waren als Verursacher vom Lärm ausgemacht worden. „Aber das alles liegt nicht im Hoheitsgebiet des Maschseefestes“, betont Nolte. Eine Beschwerde bezog sich zudem auf einen Zeitpunkt gegen 3 Uhr in der Nacht zum vergangenen Montag: „Zu diesem Zeitpunkt war das Maschseefest gar nicht mehr geöffnet“, erklärt der HVG-Chef.

Die Polizei hatte nach dem vergangenen Wochenende von zwei Ruhestörungen von demselben Beschwerdeführer aus der Langensalzastraße berichtet, die sich aber nach der Überprüfung als falsch herausstellten. Ob es weitere Alarmierungen wegen Lärms im Zusammenhang mit dem Maschseefest gab, konnte die Polizei am Freitagnachmittag, 4. August, nicht beantworten.

„Groove Garden“ plant Lärmschutzwand

Als mögliche Lärmquellen gelten nach wie vor auch der „Groove Garden“ und der Biergarten „Nordkurve“, die beide nicht zum Maschseefest gehören. Michael Rüger von „Groove Garden“ betont, dass die Musikanlage bei ihm eingemessen wurde – und immer nur so laut sei, wie erlaubt. „Ich habe am Donnerstagabend etwa 70 Meter weit weg gestanden – da war schon keine Musik mehr zu hören.“

So oder so: „Sollten wir die Verursacher gewesen sein, werden wir die Lautstärke weiter runterregeln“, betont Rüger. Für das kommende Jahr hat er sich schon Gedanken gemacht: „Ich werde eine Lärmschutzwand ins Zelt einziehen.“ Der Veranstalter, der die „Nordkurve“ gemietet hat, war am Freitagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

