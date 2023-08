﻿Weniger Diebstähle und Schlägereien: Maschseefest friedlicher als im Vorjahr

Hannover. Schlägereien, Diebstähle und Beleidigungen – bei Großevents wie dem Maschseefest verzeichnet die Polizei auch Straftaten. Allerdings in diesem Jahr mit rund 101 weitaus weniger, als noch 2022. „Im Vorjahr waren es mit 201 Taten fast doppelt so viele“, sagt Dennis Diroll, Sprecher der Polizeidirektion Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sorgte damit das schlechte Wetter und damit die geringere Besucherzah für ein friedliches Fest? Davon ging die Polizei jedenfalls in einer ersten Bilanz aus. Zudem hätten sich die Besucherinnen und Besucher selbst friedlicher Verhalten, so Diroll. Aber vor allem sei das Einsatzkonzept der Polizei aufgegangen. „Wir haben in diesem Jahr wieder gezeigt, dass die Polizei ansprechbar, hilfsbereit und bürgernah ist, und das freut mich ebenso, wie der sehr friedliche Verlauf des Maschseefestes“, sagt Vanessa Lehmann, Polizeiführerin für das Abschlusswochenende.

Weniger Diebstähle als noch im Vorjahr

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei halbierten sich die Körperverletzungsdelikte nahezu: Zählte die Polizei im Vorjahr noch 52, waren es 2023 nur noch 27. Bei den Diebstählen zählte die Polizei 34 und damit 20 weniger als im Vorjahr. Statt 21 Beleidigungen gab es auf dem Maschseefest in diesem Jahr nur noch vier Vorfälle.

HAZ