﻿Trotz Wetterkapriolen: Fast 600.000 Besucher beim Maschseefest

Hannover. Das erste Maschseefest-Wochenende 2023 ist gelaufen – und die Bilanz fällt gemischt aus. Die Wirte spüren die Auswirkungen der Wetterkapriolen. Manche Gäste kommen erst gar nicht, andere gehen früher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HTMG) schätzt die Zahl der Besucher, die seit dem Start am vergangenen Mittwoch das Event besuchten, auf knapp 600.000. Das sind weniger als erhofft. Ein Problem sei vor allem der Dauerregen am Donnerstag, 27. Juli, gewesen: „Das war ein Totalausfall“, so Nolte.

Das sieht Sebastian Fried vom Burgerstand Kuhnstwerk ähnlich: „Der Donnerstag war so schlimm, ich habe noch nie so einen katastrophalen Tag erlebt.“ Das vergangene Wochenende habe es allerdings wieder ausgeglichen. Der Gastronom hofft, dass das zweite Festwochenende unter besseren Wetterbedingungen stattfindet.

„Zu früh für eine Bilanz“

Die ersten Tage des Events hätten besser laufen können, meint auch Mario Hassa vom Halfway House. Abgesehen vom Freitag und Sonnabend seien die Besucher früh nach Hause gegangen, weil es ihnen zu kalt gewesen sei. „Aber es ist noch zu früh, um eine Bilanz zu ziehen“, meint Hassa. Er befürchtet allerdings Umsatzeinbußen: „Sicher werden wir aber am Ende unter den Vorjahren liegen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kühle Abende am See: Viele Besucher gingen zeitiger wieder nach Hause. © Quelle: Rainer Droese

Trotz des nassen und stürmischen Wetters ist Ferdi Simsek vom Restaurant Lindenblatt zufrieden. „Es war immer noch ganz gut besucht“, lautet sein Fazit der ersten fünf Maschseefesttage. Über das Thema Inflation habe man sich im Vorfeld Gedanken gemacht. „Natürlich haben wir höhere Kosten als früher. Wir geben sie aber nicht an die Gäste weiter. Wir haben Preise wie früher“, betont Simsek.

Prosecco statt Champagner

Prosecco statt Champagner, Bratwurst statt Rumpfsteak: Lisa Aulich von der Strandalm merkt, dass bei einigen Gästen das Geld weniger locker sitzt. „Manche bestellen günstigere Produkte“, sagt die Gastronomin. Trotz des zeitweise miesen Wetters ist aus Aulichs Sicht die Besucherfrequenz „soweit ganz gut“ gewesen: „Und wer da war, hatte auch Spaß“, ist sie sich sicher.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht so spaßig fanden Anwohner das, was in der Nacht zu Sonntag passierte. Laute Musik störte einige Hannoveraner in gleich mehreren Stadtteilen. Hans Nolte bestätigt Beschwerden, die die HTMG über ein Bürgertelefon erreichten. Ab 23 Uhr muss an den Wochenend-Abenden beim Maschseefest auf Nachtpegel gedreht werden. Um 2 Uhr ist Sperrstunde.

Nolte ist skeptisch, ob der gesamte Lärm überhaupt vom Maschseefest kam. Auch im Biergarten Nordkuve gab es zeitgleich eine Veranstaltung. „Das hat aber nichts mit dem Maschseefest zu tun.“

Groove Garden am Nordufer: DJ-Party zu laut?

Allerdings feierte der Groove Garden am Nordufer ebenfalls eine Party mit DJs. Auch dort könnte es lauter gewesen sein als erlaubt: „Wir sind dabei, das zu überprüfen“, versichert Nolte.

Zu laut? Bei der HMTG und der Polizei gingen Beschwerden ein. © Quelle: Rainer Droese

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Polizei gingen laut Sprecher Dennis Schmitt bislang nur zwei Beschwerden wegen mutmaßlicher Ruhestörungen vom Maschseefest ein. Eine am Donnerstag gegen 0.30 Uhr und die andere am Sonnabend gegen 1.10 Uhr. Beschwerdeführer war jeweils ein Bewohner der Langensalzastraße. In beiden Fällen hätten Funkstreifenbesatzungen vor Ort allerdings keinen Krach feststellen können.

Wird die Zwei-Millionen-Marke geschafft?

600.000 Besucher kamen insgesamt an den ersten fünf Festtagen. Ob das Maschseefest wie 2022 mehr als zwei Millionen Besucher anlocken wird, da ist Hans Nolte skeptisch. „Das wird eine Herausforderung. Wenn, dann müssten alle Parameter stimmen: Wetter, Mensch, Laune und Stimmung.“

HAZ