Hannover. Nicht nur das Maschseefest wurde am Mittwochabend feierlich eröffnet. Auch der Madsack-Seesalon feierte seinen ersten Abend. Rund 100 Gäste aus Hannovers Politik und Stadtgesellschaft stießen in exklusiver Atmosphäre direkt am Wasser auf drei Wochen Maschseefest an. Mit dabei: Finanzdezernent Axel von der Ohe, Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann, Staatssekretärin Sabine Tegtmeyer-Dette, Schauspieler Adriaan van Veen, TV-Bäcker René Oliver, Herrenausstatter Rolf Eisenmenger, Flughafenchef Martin Roll, Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und NDR-Moderatorin Christina von Sass – direkt aus dem TV-Studio.