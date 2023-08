Hannover

Die HAZ lädt Lehrkräfte in den Seesalon

Die HAZ hat am Montagabend Lehrkräfte in den Seesalon eingeladen. Die Feier beim Maschseefest in Hannover ist ein Dankeschön für die engagierte Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen, die ihre Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Medien fit machen.