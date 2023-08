Innovationen auf der Partymeile: Der IDN-Blvd. auf dem Maschseefest in Hannover kommt an

Hannover. Kreative Köpfe und digitale Vorreiter haben sich am Dienstagnachmittag auf dem IDN-Blvd. am Nordufer des Maschseefests getroffen. Trotz des wechselhaften Wetters waren sowohl Besucher als auch Veranstalter guter Dinge. IDN-Blvd. ist die Abkürzung für Ideenboulevard, der am 8. August zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfinden konnte. Verschiedene Start-ups, Projekte und Initiativen aus Hannover präsentierten auf der kostenlosen Kreativmeile ihre zukunftstauglichen Ideen aus den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Parallel dazu konnten die Besucher an spannenden Konferenzen teilnehmen.

Pünktlich um 14 Uhr eröffnete Moderator und HAZ-Redakteur Jan Sedelies den Ideenboulevard. Mit ihm auf der Bühne stand unter anderem die Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Stadt Hannover, Anja Ritschel. Sie zeigte sich begeistert von dem diesjährigen IDN-Blvd.-Programm. „Ich freue mich, dass das Maschseefest als eine der größten Veranstaltungen Norddeutschlands um spannende Themen zum Anfassen und Ausprobieren rund um Digitalisierung, Kreativwirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit bereichert wird“, sagte Ritschel.

Unter den Ausstellern war etwa das offene Labor Hafven, bei dem Gründer, Start-ups und Vertreter der Politik zusammenkommen und in den Austausch über Digitalisierung, Kulturwandel und neue Technologien treten können. Auch die gemeinnützige Genossenschaft fairKauf präsentierte ihre Initiative mit einem Stand. Durch den Verkauf von hochwertiger Secondhand-Ware qualifiziert sie langzeitarbeitslose Menschen für eine Arbeit im Einzelhandel.

Im Gespräch: Moderator Jan Sedelies mit Ralph Keller, dem Geschäftsführer des Start-ups „Emma“ auf der Bühne des IDN-Blvd. © Quelle: Anarhea Stoffel

Im Lauf des Nachmittags sprach Moderator Sedelies auf der Bühne mit diversen Leitern und Initiatoren über ihre Projekte. Unter anderem erzählte Ralph Keller, Geschäftsführer des Unternehmens „Emma“, von seinem Start-up. „Emma ist die Komplettlösung für Alten- und Pflegeheime“, beschrieb er die Firma. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie ein Kiosk: Über das Heimpersonal können sich die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen Produkte aus dem Onlinesortiment aussuchen und erlangen damit wieder mehr Selbstständigkeit in ihrem Alltag. Gleichzeitig wird so das Personal in den Heimen ein Stück weit entlastet.

Auch der Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, lobt die Kreativmeile. „Der IDN-Blvd. ist eine attraktive Möglichkeit, die Themen der Region nahbar zu präsentieren“, sagte er.

