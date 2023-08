Spendenaktion fürs NKR

Los geht’s: Die Quietscheentchen gehen am Maschsee-Nordufer ins Rennen – angetrieben von Gebläse der Feuerwehr.

Zum zwölften Mal ist am Sonnabend das Entenrennen am Maschsee-Nordufer in Hannover gestartet. Tausende Quietscheenten lieferten sich, unterstützt von einem Gebläse, ein Rennen im Wasser. Hinter jeder Ente steckt eine Spende für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellenregister (NKR).

