Feueralarm

Volleyball löst Feuerwehreinsatz in Albert-Einstein-Schule in Laatzen aus

Ein Volleyball hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz an der Albert-Einstein-Schule in Laatzen-Mitte ausgelöst. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt. In Rethen gab es am gleichen Abend einen Unfall auf der B443.