Eisenbahndenkmal

Was passiert mit der historischen Dampflok an der Bahnhofstraße? Diese Frage bewegt viele Menschen in Lehrte. Jetzt gibt es den Vorschlag, das ungewöhnliche Denkmal von der Bahnhofstraße an einen neuen Standort zu versetzen. Das könne Vandalismus vorbeugen, meinen die Befürworter.