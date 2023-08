﻿Nach Klage: Maschseefest läuft erstmal weiter – Entscheidung am Montag?

Hannover. Das Maschseefest läuft unter den aktuellen Lärmauflagen vorerst weiter. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts am Sonntag auf Anfrage mitteilte, ist mit einer Entscheidung der 7. Kammer über den Eilantrag einer Anwohnerin des Maschseefests nicht vor Montag zu rechnen. Dies habe auch damit zu tun, dass der Anwalt der Klägerin über das Wochenende noch einen Schriftsatz formulieren und dann beim Gericht einreichen wolle.

Am Freitag war beim Verwaltungsgericht Hannover die Klage einer Anwohnerin eingegangen (Az.: 7A 4125 /23). Sie möchte in einem Eilverfahren erreichen, dass das Fest vorzeitig beendet wird. Grund ist nach Angaben des Anwalts der Klägerin eine zu hohe Lärmbelästigung. Die Beklagte ist die Stadt Hannover, da sie das Maschseefest genehmigt.

Maschseefest läuft regulär noch bis Sonntag, 13.August

In der Klage geht es um die „Anfechtung einer straßenrechtlichen Erlaubnis“, nach der das Maschseefest durch die Stadt Hannover erlaubt worden ist. Diese Genehmigung soll aufgehoben werden, fordert der hannoversche Rechtsanwalt Hanns-Christian Fricke im Namen der Mandatin. Mit dem Eilantrag möchte die Klägerin erreichen, dass das Maschseefest zeitnah beendet wird. Das Maschseefest endet regulär am 13. August, also in einer Woche.

Bisher 920.000 Besucher

Unterdessen haben die Veranstalter am Sonntag mitgeteilt, dass an den ersten elf Tagen rund 920.000 Gäste das Maschseefest besucht haben. „Weniger Besucher als erwartet trotz prallem Programm“ lautet die bisherige Bilanz. Einige Standbetreiber wie zum Beispiel Maschseefest-Neuling „Stein-Wein-Mosel“ haben demnach wegen des schlechten Wetters mit Zeltdächern nachgerüstet. Jetzt hoffen die Veranstalter auf mehr Sonne in der kommenden Woche.

HAZ