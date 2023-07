﻿Maschseefest in Hannover: Mehr Bühnenshows und Musik als jemals zuvor

19 Tage

Stimmungsvoll: Auch in diesem Jahr soll der See die Hauptattraktion sein.

19 Tage kulinarische Weltreise, 19 Tage Livemusik und Shows rund um den Maschsee – das Maschseefest beginnt am Mittwoch, 26. Juli, und wird ein Bühnenprogramm bieten, das es in der Geschichte des Seefestes in diesem Umfang noch nicht gegeben hat.

