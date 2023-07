﻿Maschseefest ist eröffnet: Tausende feiern rund um den See

Hannover. Deutschland größtes Seefest ist wieder da: Zum 36. Mal steigt für 19 Tage rund um den Maschsee das beliebte Fest. Bis zuletzt wurde an den Gastronomieständen gehämmert und eingeräumt, und es wurden Stühle gerückt. Doch als Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit Maschseefest-Cheforganisator Hans Nolte das offizielle rote Band durchschnitt, waren alle Standbetreiber fertig und begrüßten freudestrahlend ihre ersten Gäste.

Das rote Band ist zerschnitten: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und HMTG-Chef Hans Nolte eröffnen das Fest. © Quelle: Rainer Droese

Zwar war am ersten Abend das Wetter zunächsrt unbeständig, und zeitweise fiel sogar starker Regen. Aber die Gäste waren dennoch zahlreich erschienen. Besonders am Nordufer ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht vom schlechten Wetter abschrecken. Tausende genossen die große, bunte Eröffnungsparade mit Walk-Acts, Stelzenläufern und ganz viel Musik.

Zwei Millionen Zuschauer erwartet

19 Tage lang – bis Sonntag, 13. August – wird jetzt das Ufer rund um den Maschsee zur Partymeile. Hans Nolte hofft, dass auch dieses Jahr wieder um die zwei Millionen Zuschauer an den See kommen. „Wir wollen in diesem Jahr an das erfolgreiche Comeback nach zwei Jahren Pandemie-Pause anknüpfen. Das Maschseefest soll mit all seinen Gourmet-Oasen, den Strand-Lounges, Konzerten und dem erweiterten Angebot für Familien zu alter Stärke finden“, betont Nolte. „Die Menschen wollen wieder ausgelassen und ohne Angst feiern!“

Gute Stimmung: Tausende Besucher kommen zur Eröffnung des Maschseefests. © Quelle: Rainer Dröse

Die geladenen Gäste aus Sport, Politik und Gesellschaft zogen sich nach der Eröffnung erst ins Courtyard-Hotel zum Feiern zurück. Später am Abend ist die Eröffnung der Maschseefestbühne am Nordufer geplant, wo auch HAZ und NP Programm machen. Zum Auftakt standen die Spielvereinigung Linden Nord und Sängerin Carlotta Truman auf dem Programm.

Das Wetter spielt nur teilweise mit: Gegen frühen Abend kam starker Regen auf. Zum Glück kam später wieder die Sonne durch. © Quelle: Rainer Dröse

