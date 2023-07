﻿„Hannover ist Maschseefest!“ – Neuer Geibeltreff „überrascht positiv“

Hannover. Leer ist es wahrlich nicht. Auch nicht sehr leise, aber immerhin kann man sich unterhalten. Der Riesling von der Mosel ist teuer (ein Glas 9 Euro), aber lecker. Und das Essen sehr genießbar, angefangen von der Bratwurst vom Metzger für 5 Euro plus Trüffel-Pommes für 4 Euro bis ein paar Meter weiter der Flamkuchen „Corsican Napoleon“ mit Ziegenkäse, Roter Beete, Walnüssen, Birne, Honig und Rucola für 12,50 Euro. Das Beste ist und bleibt hier am Geibeltreff aber der Sitz und damit der Blick direkt auf den See.

Auch wenn Gosch, Clichy und Casablanca so manchem und mancher fehlen: Der neue Geibeltreff mit Hygge und Mosel-Straußwirtschaft mag zwar nicht typisch hannöversch sein. Aber da die Hannoveraner die Vielfalt mögen, ist dieser Ort durchaus ein gelungener Treffpunkt und lädt ein zum Sitzenbleiben.

Vesper-Teller macht nicht satt

Das tun auch Christian Held und Sabine Siegmund, die „positiv überrascht“ von den neuen Angeboten sind und ihren „sehr bekömmlichen Rosé“ hier genießen. Und auch wenn der Vesper-Teller für 10,50 Euro zwar lecker gewesen sei und man sich doch noch mit Trüffel-Pommes satt essen musste, bleibe es dabei: „Hannover ist Maschseefest!“ Sprich, es gehört einfach dazu. Und auch wenn es andere und manchmal spezielle Sichtweisen auf dieses Fest gebe, wäre Hannover so sehr Maschseefest wie einst Deutschland Papst gewesen ist.

Mögen das Fest: Christian Held und Sabine Siegmund. © Quelle: Rainer Dröse

Diese Ansicht dürften sie mit Daniela und Leon sowie Dennis und Lara ein paar Tische weiter teilen. Die zwei jungen Paare aus der Südstadt haben sich erst an diesem Samstagabend kennen- und mögen gelernt, hatten noch gemeinsam mit einem anderen Pärchen 5 Flaschen leckersten Wein getrunken und fordern hier im Mosel-Bereich: „Das Maschseefest muss es immer geben und zwar täglich.“ Mehr Lob geht eigentlich nicht.

Dinah und Siegfried Wicke sowie Iris Pischel gehören inzwischen schon fast zum Maschseefest-Inventar und stellen fest, dass „die Weinauswahl und der Service“ in diesem Jahr „sensationell“ sind. Die Bratwurst schmeckt, Biertrinker Siegfried Wicke ist froh, „dass es nicht so laut ist und man quasi im Grünen sitzt“ und Iris Pischel lobt das „besondere Flair, das gemütliche Lauschige hier“. Ja, eine solche Ruheoase wie einst im Clichy-Bereich wäre es nicht mehr, der Zugang ist offener und durchlässiger, aber man könne es eben auch nicht mit dem doch sehr lauten, schrillen und jungen Nordufer vergleichen. „Gepflegte Gespräche sind hier möglich, es gibt kein Remmidemmi und keine Dauerparty“, stellt Dinah Wicke mit Befriedigung fest.

Prost: Iris Pischel, Siegfried und Dinah Wicke in der Straußwirtschaft Stein. © Quelle: Rainer Dröse

Anderen fehlen die Rouladen unter schönen Blumenampeln und auch eine gewisse Exklusivität – gerade an dem etwas kühleren Samstagabend wäre so ein Herbstessen unter Gladiolen schon angesagt. Aber man kann eben nicht immer alles haben.

„Es fehlt ein Zugpferd“

Das sieht auch Gastronom Christoph Eisermann so, der es dennoch sehr schade findet, dass unterhalb der Woche ab 22 Uhr Schluss mit lustig ist. „Wir hadern mit den Öffnungszeiten, das tut uns sehr, sehr weh. In der Woche um 22 Uhr zu schließen ist einfach sehr früh, man bräuchte eine Stunde mehr. Am Wochenende dürfen wir bis 2 Uhr, aber das brauchen wir nicht, bis 1 Uhr würde reichen.“ Und: „Das Publikum ist nett, es fehlt hier aber ein Zugpferd“, so Eisermann. „Im vergangenen Jahr gab es noch das Clichy, das sehr bekannt war und unter der Woche fehlt der Lauf zu einem Clichy oder einem Gosch. Das ist weniger geworden. Am Wochenende ist es aber super.“

Findet Öffnungszeiten problematisch: Maschsee-Wirt Christoph Eisermann vom Geibeltreff. © Quelle: Petra Rückerl

Die Szene, die zum Besuch zum Geibeltreff käme, wolle es etwas ruhiger haben, sagt Eisermann. „Das ist etwas anderes als am Nordufer, wo es sehr trubelig und voll ist.“ Man wolle hier nett sitzen, einen netten Sommerabend verbringen, „man ist etwas älter, ab 30 aufwärts“. Egal, wer käme und wann: „Wir haben durch die Einkerbung hier den schönsten Blick auf den Maschsee, hier ist ein sensationeller Sonnenuntergang.“

Setzt auf seine Mitarbeitenden: Thole, Beyza und Keren mit Chef Uli Heim. © Quelle: Rainer Dröse

Auch sein Kollege Uli Heim, Standleiter vom Hygge, weiß, dass das bisherige Stammpublikum hier am Geibeltreff „ein etwas anspruchsvolleres Publikum“ ist. Es sei in den vergangenen Jahren mehr Linie und mehr Qualität in das Maschseefest gekommen, „das war ein großer Verdienst vom HMTG und Hans Christian Nolte“. Wer es nicht weiß: HMTG steht für Hannover Marketing und Tourismus GmbH, Nolte ist der Chef.

Bloß kein Remmidemmi

Uli Heim seien aber neben den Gästen die Mitarbeitenden sehr wichtig. Er habe in der Anwerbung betont, dass man nicht am Nordufer sei, dass es kein Remmidemmi gebe, es nicht laut sei und man auch nicht jede Nacht bis 2 Uhr arbeiten „und danach noch aufräumen“ müsste. Er selbst gehe gern von Tisch zu Tisch und hole sich ein Feedback von seinen Gästen. Das bestätige ihn: „Hygge steht für das Lebensgefühl von Herzlichkeit, das bringen wir mit dem Team hinein. Das gastronomische Angebot hier steht für Vielfalt, auch so wollen wir das Publikum hier am Geibeltreff abholen.“

Das hat geklappt. Leer ist es wahrlich nicht.

