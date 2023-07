﻿Maschseefest: Das können die Kleinen auf der Kinderwiese erleben

Hannover. Ariyan weiß noch nicht ganz genau, was er mit seinem Gewinn anstellen kann. Aber der pfiffige Sechsjährige ist fleißig dabei, das herauszufinden. Der blaue Würfel namens „Battle cube“ wird seine Geheimnisse schon noch enthüllen. Mit Oma Howayda Abdalla, Opa Mohammed Zai Ossi und Papa Raziar Ossi hat der Knirps die Kinderwiese am Maschseefest entdeckt. Ob er da etwas für sein Hobby und den späteren Berufswunsch findet? „Er liebt Eisenbahn, Dinosaurier und will später Paläontologe werden“, erzählt stolz Raziar Ossi.

Familienausflug: Der sechsjährige Ariyan ist mit Opa Mohammed Zai Ossi (links), Oma Howayda Abdalla und Papa Raziar Ossi auf der Kinderwiese. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun, eine Ausgrabungsstätte für die Suche nach Fossilien gibt es hier nicht, stattdessen kann man in moderne Welten eintauchen: Hier ist nicht nur Platz zum Toben, auf der Wiese sind auch Videospielwelten eines japanischen Konsolenherstellers zu sehen, Clips für Kinder zum Mitmachen laufen, ein paar Meter weiter kann man an einer großen Memorywand etwas gewinnen. Hier hat der künftige Paläontologe Ariyan auch seinen Plastikwürfel bekommen.

Lange Schlange: An der Memorywand gibt es Spielzeug zu gewinnen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Kinderwiese zwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg bietet erstmals an allen 18 vollen Maschseefesttagen (in den vergangenen Jahren waren es nur zehn) von 14 bis 19 Uhr diese Aktionen und auch Klettern, Basteln und Kinderschminken an. Für kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer gibt es ein Areal voller Bobbycars, Bagger und Trecker, die die kleinen Gäste nur zu gern ausprobieren. Gut für die Eltern, die es sich am Rande bequem machen, Kaffee trinken können und ihren Nachwuchs dennoch im Auge haben.

Bespaßen die Kinder: Jana Welter (links) und Vivian Saborowski haben auch ihren Spaß. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Auge haben auch Vivian Saborowski und Jana Welter die Mädchen und Jungen, sie stehen für einen großen Spielzeuganbieter hier und verteilen fahrbare Untersätze. „Das ist eine sehr angenehme und schöne Stimmung hier“, sagt Vivian Saborowski. Kriegen sich die Kleinen auch mal in die Flicken um den buntesten Bagger? „Wenn, dann nur kurz. Die regeln das gut unter sich“, hat Jana Welter festgestellt.

Spiel gut für das logische Denken

Konzentriert sitzt Nikoleta (7) in einem der Spielzelte, versetzt kleine Eisschollen und Pinguine aus Plastik und hofft, gegen Papa Andreas Stolz zu gewinnen. Die beiden sind aus Seelze zum Maschseefest gekommen, Andreas Stolze freut sich über das Spiel: „Das gut ist für die Motorik und für das logische Denken.“ Das Angebot für die Kinder hier sei gut, „aber bei dem Menschenandrang dann eigentlich doch zu wenig“.

