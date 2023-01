﻿Masken und Tests: Diese Corona-Regeln gelten in Niedersachsen

Hannover. Innerhalb von nur zwei Tagen haben sich Corona-Regeln so stark geändert, wie schon seit Monaten nicht mehr. Was sind die wichtigsten Änderungen und was gilt jetzt in Bussen und Bahnen, beim Arzt und in Krankenhäusern?

Wie ist das denn jetzt mit Masken in Bussen und Bahnen?

Wie in anderen Ländern bereits geschehen hebt Niedersachsen zum Februar die derzeit noch geltende Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auf. Angesichts der Infektionszahlen und der Hospitalisierungsquote sei es vertretbar, die Maßnahme aufzuheben, sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Sie ruft die Bürgerinnen und Bürger allerdings auf, weiter freiwillig eine Maske zu tragen.

Und was ist mit dem Fernverkehr?

Auch in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn und in den Fernbussen endet die Maskenpflicht im Februar. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte künftig auf mehr Eigenverantwortung setzen. Es sei keine schwere Infektionswelle in diesem Winter mehr zu erwarten, zudem kursierten derzeit keine gefährlichen Corona-Varianten, sagt der Minister. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liege mit 115 halb so hoch wie noch vor einem Monat, auch die Hospitalisierungsrate gehe weiter zurück: „Die Lage ist angespannt, aber doch beherrschbar.“ Auch Lauterbach empfiehlt, weiterhin eine Maske zu tragen.

Ab wann gilt das genau?

Sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr endet die Maskenpflicht am 2. Februar, also an einem Donnerstag. Warum dieser Termin gewählt wurde, ist unklar. Genauso gut hätte die Maskenpflicht zu einem Wochenende enden können oder in Niedersachsen zum Ende der Zeugnisferien (30. und 31. Januar).

Wo muss ich denn überhaupt noch Masken tragen?

Maskenpflicht gilt weiterhin in Krankenhäusern, Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen und ähnlichen Häusern.

Und was ist mit der Testpflicht?

Unter anderem in Krankenhäusern ist ein negativer Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, weiterhin Pflicht.

Corona-Regelung bleibt: Besuche in Krankenhäusern, wie hier der MHH, sind auch künftig nur unter bestimmten Bedingungen möglich. © Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Wie ist die Besuchsregelung in den Krankenhäusern?

Die Krankenhäuser in Hannover und im Umland haben Regeln, die untereinander leicht abweichen. Überall ist ein negativer Corona-Test nötig, außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Und was gilt zusätzlich in den einzelnen Krankenhäusern?

Im Klinikum der Region (KRH) sind Besuche auf den Normalstationen zwischen 14 und 19 Uhr (in Laatzen, Lehrte und Großburgwedel ist letzter Einlass um 18 Uhr) erlaubt, auf den Intensivstationen zwischen 16 und 18 Uhr. Die Anzahl pro Besuch soll zwei Personen nicht überschreiten.

Auch in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) dürfen pro Patient am Tag nur bis zu zwei Besucher kommen. Die Besuchszeiten sind von 14 bis 19 Uhr. Für die Kinderklinik, die Geburtsklinik und die Palliativmedizin gibt es besondere Regelungen. Für Patientinnen und Patienten der Ambulanzen der MHH besteht keine Testpflicht. Begleitpersonen sind derzeit grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn aus medizinischen oder sozialen Gründen eine Begleitperson dennoch notwendig sein sollte, besteht auch für diese Begleitperson keine Testpflicht.

In den Diakovere-Krankenhäusern Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift ist die Besuchszeit von 8 bis 20 Uhr, es gibt dort keine Begrenzung der Besuchsdauer, der Anzahl der Besucher oder der Anzahl der Besuche pro Tag. Ausnahmen gelten für die Geburtshilfe, sowie die Intensiv- und die Palliativstationen. Für Begleitpersonen von Patienten mit lediglich ambulantem Kontakt entfällt die Testpflicht, in diesem Fall gilt die 3-G-Regel.

Von Mathias Klein