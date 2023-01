Domotex in Hannover: Die neuesten Trends bei Teppichen und Bodenbelägen

Was gibt es Neues an Teppichen, Laminat, Parkett und anderen Bodenbelägen? Antworten gibt es auf der Domotex in Hannover. Jetzt ist die „Weltleitmesse“ nach den Corona-Ausfällen wieder da. Mit anderem Konzept und kleiner – und vor einer bedeutenden Änderung stehend.