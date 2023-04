﻿Massive Einschränkungen bei Regionalzügen zwischen Hannover und Hildesheim

Hannover. Erhebliche Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Zug aus dem Landkreis Hildesheim nach Hannover oder umgekehrt zur Arbeit fahren: Ab Mittwoch, 5. April, und noch bis einschließlich Ostermontag, 10. April, verkehren die Regionalzüge auf dieser Strecke stark eingeschränkt. Es kommt zu Ausfällen. Der Grund hierfür sind Arbeiten an den Leit- und Sicherungsanlagen.

Die Baumaßnahmen beginnen am Abend und betreffen zunächst die Linien RE10 (Erixx) und RE2 (Metronom). Erixx-Züge, die aus Bad Harzburg kommen, enden dann außerplanmäßig in Barnten. Dort besteht Anschluss an die Züge des Metronom, die aus Göttingen kommen, und in Barnten am Mittwoch- und Donnerstagabend einen zusätzlichen Halt einlegen.

Schienenersatzverkehr am Osterwochenende

Am Karsamstag, 8. April, ab 12 Uhr sowie am Ostersonntag, 9. April, verkehrt zwischen Barnten und Hannover kein Zug mehr. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Unternehmen haben Baustellenfahrpläne (Metronom / Erixx) erstellt und bitten Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Auch die S-Bahn ist betroffen: Im Nachtverkehr kommt es auf der Linie S4 zwischen Hannover Hauptbahnhof und Hildesheim ab Freitag, 7. April, 3 Uhr, bis Dienstag, 11. April, 2 Uhr, zu Teilausfällen in beiden Richtungen. Grund hierfür sind Gleisarbeiten. Zwischen Hildesheim und Rethen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, dort besteht Anschluss an die Stadtbahn-Linie 1 der Üstra. Einzelne Fahrten des Ersatzverkehrs fahren aber auch bis Hannover.

Die genannten Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik betreffen die S-Bahn ebenfalls. Ab dem späten Freitagabend, 7. April, bis zum Morgen des Ostermontags, 10. April, 4 Uhr, kommt es auf der Linie S4 zu Teilausfällen zwischen Hannover Messe/Laatzen und Hildesheim. Für diese Strecke wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, auf der Webseite der S-Bahn gibt es einen Ersatzfahrplan.