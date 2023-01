﻿Massiver Anstieg: Hannover wächst um 8500 Menschen in nur einem Jahr

Hannover. Die Stadt Hannover wächst – und das massiv. Nach kleinen Einbrüchen der Einwohnerzahl in den Jahren 2019 und 2020 stieg diese jetzt binnen eines Jahres um 8537 Menschen an. Am 30. September 2022 hatte Hannover laut Angaben der Stadt 551.306 Einwohner mit Hauptwohnsitz in ihren Grenzen. Ein Jahr zuvor waren es noch 542.769 gewesen. Das entspricht einem Wachstum um fast 1,6 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist laut Stadtsprecher Dennis Dix der Zuzug von Geflüchteten aus der umkämpften Ukraine. Anfang 2022 lebten 3023 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Hannover. Bis Ende September stieg ihre Zahl auf 9727 an. Das entspricht einem Plus von rund 6700 Personen. Etwa 78 Prozent des Wachstums Hannovers gehen also auf den Zustrom von Menschen aus der Ukraine zurück. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor, weil die Stadt die Daten seit 2020 mit einer dreimonatigen Wartezeit aufbereitet, um auch nachträglich bearbeitete Meldevorgänge berücksichtigen zu können.

Migrantenanteil: Von 37 auf 41,1 Prozent in knapp vier Jahren

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen liefert auch eine Begründung dafür, warum die weibliche Bevölkerung Hannovers von Ende September 2021 bis September 2022 mit 1,9 Prozent deutlich stärker zugenommen hat als die männliche, die in diesem Zeitraum nur um 1,2 Prozent wuchs. Denn für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter von 18 bis 60 Jahren gilt in ihrer Heimat ein Ausreiseverbot.

Die Daten der Stadt zeigen auch, wie rasant sich aktuell die Bevölkerungsstruktur Hannovers verändert. Während die Zahl der Menschen mit deutschem Pass von Ende September 2021 bis 2022 um 2622 sank (minus 0,6 Prozent), stieg die Zahl der Menschen mit familiärem Migrationshintergrund im selben Zeitraum um 13.038 (plus 6,1 Prozent). Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund stieg dadurch auf 41,1 Prozent an. Ende 2018 waren es noch 37 Prozent. Der Anteil der Ausländer lag in Hannover Ende September 2022 bei 21,3 Prozent.

In den Sechzigerjahren lebten noch mehr Menschen in Hannover

Einen neuen Einwohnerrekord bescherte der aktuelle Anstieg der Bevölkerung Hannover jedoch nicht. Nach Angaben der Stadt lebten in ihren Grenzen Anfang der Sechzigerjahre rund 574.500 Menschen – obwohl Hannover erst 1974 einige Randgemeinden wie Misburg und Anderten zugeschlagen wurden. Einen vergleichbaren Zuwachs wie von 2021 auf 2022 hatte die Stadt bereits während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erlebt. Damals stieg die Einwohnerzahl binnen eines Jahres um gut 8800 Menschen an.

Auch die Region als Ganzes erlebte von 2021 auf 2022 einen deutlichen Anstieg der Bevölkerung. Sie nahm um 14.555 Menschen zu. Ende September 2022 lebten damit mehr als 1,195 Millionen Menschen mit Hauptwohnsitz in der Region. Das entspricht einem Plus von gut 1,2 Prozent. Die Zahl der Bewohner im Umland – ohne Hannover – stieg im selben Zeitraum um 6829 auf 644.990 an (plus 1 Prozent). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es leichte Abweichungen zwischen den Daten von Stadt und Region Hannover gibt, weil die Region in ihren Statistiken zum 30. September offenbar etwas ältere Daten aus Hannover verwendete.

Zahl der Ukrainer im Umland mehr als versiebenfacht

Für die Region bedeutet der aktuelle Anstieg einen neuen Höchstwert der Einwohnerzahl. Auch in den Umlandkommunen, wo ebenfalls viele Geflüchtete aus der Ukraine unterkamen, verändert sich die Struktur der Bevölkerung.

Den höchsten Ausländeranteil im Umland verzeichnete Ende September 2022 Laatzen mit 19,1 Prozent. Das entspricht einer Zunahme binnen eines Jahres um 2,0 Prozent. Nach Angaben der Region hat sich die Zahl der Menschen aus der Ukraine im Umland in diesem Zeitraum „mehr als versiebenfacht“.