﻿Blutspender dringend gesucht: Massiver Mangel gefährdet Operationen in Hannover

Eine Operation, ein Unfall, eine Geburt oder eine Krebstherapie – täglich brauchen Menschen in Hannovers Kliniken Blutkonserven, um zu überleben. Doch das Deutsche Rote Kreuz in Springe warnt: Die Regale in den Zentrallagern der Blutspendedienste sind leer. Ende Januar könnte eine gefährliche rote Linie überschritten sein. Schon jetzt hat der Mangel erste Konsequenzen in den Kliniken.

Mangelware: Blutkonserven werden im Zentrallabor des DRK-Blutspendedienstes für Krankenhäuser und Praxen gefiltert und aufbereitet. Der Vorrat an Blutkonserven für die Krankenhäuser in Niedersachsen hat nun einen Tiefstand erreicht.

Hannover. Wenn eine Klinik Blutkonserven für einen Patienten braucht, geht es häufig um Leben und Tod – bei Operationen, bei Unfallopfern oder in der Krebstherapie. Doch die Lager beim DRK-Blutspendedienst in Springe, aus denen mehr als 300 Krankenhäuser in Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen versorgt werden, sind fast leer. Und das hat in einigen Kliniken in Hannover und dem Umland bereits erste Konsequenzen für Behandlungen und Operationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Allgemein ist die Versorgunglage für Blutprodukte schon seit längerer Zeit angespannt“, erklärt Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH), auf Anfrage. „Bestellungen zum Auffüllen unserer Blutdepots in den Kliniken wurden immer wieder nicht oder nur teilweise bedient, sodass unsere Reserven den Sollbestand nicht erreichen.“

„Kurzfristige Beeinträchtigungen“ bei planbaren Operationen

In Einzelfällen hätten Ärzte direkt beim DRK-Blutspendedienst angerufen, um die Lieferung dringend benötigter Blutprodukte zu erwirken, berichtet Ellerhoff. „Dadurch kann es, insbesondere bei Elektivoperationen, kurzfristig zu Beeinträchtigungen kommen.“ Das bedeutet: Wenn benötigte Blutkonserven nicht da sind, werden Eingriffe, bei denen es sich nicht um Notfälle handelt, unter Umständen verschoben, um kein Risiko für dringend behandlungsbedürftige Patientinnen und Patienten einzugehen. In den Diakovere-Krankenhäusern zeichnet sich laut Sprecher Matthias Büschking hingegen aktuell keine Mangellage ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angespannt ist die Lage jedoch in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Allein um die reguläre Versorgung aller stationären, ambulanten und externen Anforderer gewährleisten zu können, wird ein täglicher Vorrat von etwa 1500 Erythrozyten-Konzentraten, 700 gefrorenen Frischplasmen sowie 80 Thrombozyten-Konzentraten benötigt“, erläutert MHH-Transfusionsmediziner Michael Hallensleben. Letztere werden überwiegend in der Krebstherapie benötigt, während Erythrozyten-Konzentrate und Frischplasmen bei Operationen sowie in der Notfallaufnahme zum Einsatz kommen.

Probleme bei besonders seltenen Blutgruppen

In der Regel könne dieser hohe Bedarf an Blutkonserven gedeckt werden, sagt der leitende Oberarzt. „Allerdings sind Engpässe, insbesondere vermehrt in der Sommerzeit und in besonderen Notlagen, nicht immer vermeidbar.“ Davon sind vor allem Patientinnen und Patienten mit seltenen Blutgruppen – wie etwa der Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ – betroffen. Noch könnten Ärzte mit ein bisschen Improvisationstalent die Sicherheit der Patienten gewährleisten, sagen Fachleute. Aber ein langfristiger Trend macht ihnen Sorgen: Die Bereitschaft in der Bevölkerung, Blut zu spenden, sinkt kontinuierlich – und der Mangel wird stetig größer.

Lesen Sie auch

Beim zentralen DRK-Blutspendedienst in Springe schrillen die Alarmglocken immer lauter. „Wir kommen seit drei Monaten aus der Mangellage nicht raus. Nie zuvor ist die Spendenbereitschaft so massiv zurückgegangen. Wir leben derzeit von der Hand in den Mund“, sagt Sprecher Markus Baulke. Längst könnten die Bedarfe der Kliniken auch in Hannover nicht mehr vollständig bedient werden. Dabei sei insbesondere im Januar der Bedarf an Blutkonserven groß, weil Kliniken über Weihnachten ausgesetzte Therapien nachholen, sagt Baulke. „Im Dezember lag der tägliche Bedarf in unserem Versorgungsgebiet bei über 1900 Blutpräparaten, im Januar liegt er bereits bei über 2100 Präparaten. In beiden Monaten konnten wir bisher den Bedarf nicht decken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

16.000 Blutpräparate wären optimal – aktuell gibt es nur 7000

Wie schon im Vorjahr fehle in den Blutkonservendepots der Puffer für einen erhöhten Blutbedarf. Baulke: „Aktuell liegen wir bei 7000 Präparaten und können unsere Kliniken bei einigen Blutgruppen nur eingeschränkt versorgen.“ Um für alle Blutgruppen ausreichend liefern zu können, seien mindestens 10.000 Präparate erforderlich. „Der optimale Bestand, um wenigstens einen kleinen Puffer zu haben, liegt bei 16.000 bis 18.000 Präparaten.“

Jetzt räche sich, dass in der Corona-Pandemie weniger Erstspender gewonnen werden konnten, meint der Sprecher. Damals seien viele Spendetermine ausgefallen. Jetzt fehlten die Menschen, die als Zweit- oder Drittspender helfen könnten. Baulke appelliert: „Wir müssen das Aufkommen wieder irgendwie steigern, sonst könnten wir noch Ende Januar die rote Linie überschreiten.“ Dann müssten nicht nur deutlich mehr Operationen auf unbestimmte Zeit abgesagt werden, warnt er: „Dann wären Kliniken auch bei einer großen Katastrophe nicht mehr versorgungsfähig.“