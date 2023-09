﻿Möglicher Nachfolger bei Hannover 96: Was über Matthias Kind bekannt ist

Hannover. Matthias Kind ist der jüngere Sohn von Hörgeräte-Unternehmer Martin Kind. Der 47-Jährige ist bisher wenig öffentlich in Erscheinung getreten. Er ist als Musikmanager tätig und war bis 2021 Geschäftsführer des deutschen Ablegers von Kobalt Music mit Sitz in Berlin-Mitte. Das Unternehmen hält und verwaltet Lizenzen und Rechte von Musikerinnen und Musikern. Das Portfolio von Kobalt ist beeindruckend: Nick Cave, Kelly Clarkson, Rita Ora, will.i.am, Bon Iver, Father John Misty, die Foo Fighters und viele mehr. Auch Herbert Grönemeyer und Peter Maffay gehören zu den Kunden.

Kind ist seit einigen Jahren auch in der Modebranche aktiv. Über sein Unternehmen produziert und vertreibt er die Mode des Designers Rudi Gernreich. Gernreich war jüdisch und floh 1938 vor den Nazis aus Österreich in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1985 lebte und arbeitete. Seine Mode galt als avantgardistisch, er entwarf etwa den Monokini. Matthias Kind darf Gernreichs Entwürfe reproduzieren, mit Erlaubnis der US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union, die die Rechte an den Designs hält.

Laut seinem Vater ist Matthias Kind jüngst nach 25 Jahren in den USA nach Deutschland zurückgekehrt.

