﻿„Me and all“ am Aegi: Das plant der neue Vizepräsident mit Mousse T. und Mirko Slomka

Hannover. Der frühere 96-Trainer und TV-Experte Mirko Slomka (55) greift nach Fußballvergleichen, um seinen Freund Bardia Torabi (46) zu beschreiben: „Er ist ein Spielmacher, der Mann für die entscheidenden Pässe“, sagt er über den neuen Vizepräsidenten der „Me and all“-Hotelkette, der für das Hannover-Haus am Aegi große Pläne hat. „Bardia denkt immer nach vorne, ist mutig.“ Logische Konsequenz: Als sich der Freund Ende 2019 Richtung Katar verabschiedete, um General Manager im Ritz-Carlton in Doha zu werden, schenkte er ihm ein rotes 96-Trikot – mit der Rückennummer 10.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freund und Spielmacher: Fußballexperte Mirko Slomka (rechts) schenkte Bardia Torabi ein 96-Trikot mit Rückennummer 10. © Quelle: privat

„Me and all“ gehört zur Lindner-Hotelkette, „jung und dynamisch“ will die Marke sein. Und lokale Akzente setzen. Das Hotel am Aegi feiert Hannovers Musik- und Sportszene, man findet Reminiszenzen an die 96-Kicker, die Handballer der Recken, Fury in the Slaugtherhouse und Mousse T. (56). Der erfolgreiche Remixer und Musikproduzent zählt ebenfalls zum Freundeskreis von Torabi, zusammen mit Slomka soll er einen wichtigen Part bei einer Veranstaltungsoffensive im Herbst spielen. „Entertainment, Sport, Kunst, junge Menschen – spätestens am 1. Oktober legen wir los“, verspricht der Hotelmanager. „Ich will Hannover etwas zurückgeben.“ Und dafür das Netzwerk seiner langen Hotelkarriere nutzen.

Torabi wollte Profisportler werden

Denn Torabi hat viel gesehen, er hat in Weltklassehotels gearbeitet. Geboren wurde er im Iran, die Familie floh in den 1980er-Jahren vor dem damaligen Regime. Der Vater, ein Arzt, arbeitete in Hannover für eine Pharmafirma, Bardia machte seinen Schulabschluss an der KGS Hemmingen. „Ich wollte Profisportler werden“, erzählt der 46-Jährige, der ein Badminton-Ass war. Bis der Traum platzte – Kreuzbandriss mit 18, das nächste Berufsziel war Pilot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch statt im Cockpit landete er zunächst in einer Hotelküche und spülte Teller, jobbte im Roomservice. „Ich wollte unbedingt ein Mountainbike“, erinnert sich Torabi. Sein Vater konnte diesen Wunsch im hannoverschen Flachland nicht nachvollziehen, empfahl einen Ferienjob für die Finanzierung des Rads. Im früheren Interconti fing Bardia Torabi dann Feuer. „Ich habe Service in der Suite der Scorpions gemacht, den damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder bedient – das hat mich elektrisiert.“ Ab 1995 machte er die Ausbildung im Crowne Plaza, danach ging es steil bergauf.

Gutes Team: Sascha Werhahn (rechts) ist Küchenchef im Restaurant „Esskultur“ im Hotel, Bardia Torabi hält seine Küchenkunst für stilbildend. © Quelle: Christian Behrens

Erste Stationen waren das Courtyard am Maschsee und Hotel Kaiserhof am Hauptbahnhof. Dann zog es Torabi nach Berlin – und zu Ritz-Carlton. Er war zwei Jahre Director of Sales and Marketing im Hotel Adlon, betreute für Kempinski zwölf Häuser in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, in München eröffnete er federführend das Roomers. Das Engagement in Katar (inklusive Weltmeisterschaft) sollte das Sahnehäubchen sein. Aber dann kam Corona. „Und mein Vater ist gestorben, ich kehrte zurück nach Hannover – es war eine Grundsatzentscheidung für die Familie“, erzählt Torabi, der aus erster Ehe eine Tochter hat.

Untätig war er trotz Corona nicht – für einen früheren Gast entwickelte er Hotelkonzepte für Schlösser in Frankreich, als Pre-Opening-Manager brachte er das Hotel „Seven Visions“ in der armenischen Hauptstadt Jerewan (Eriwan) an den Start. „Ein geniales Land, eine der besten Küchen der Welt“, schwärmt er. Doch Hannover ist nun neben der Schweiz und Düsseldorf (Torabi ist wieder verheiratet, seine Frau hat zwei Kinder) der neue Schwerpunkt. „Früher hatte ich mehr Fernweh als Heimweh.“ Der 46-Jährige lacht. „Heute ist es umgekehrt.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und nun „Me and all“. Sechs Häuser in Deutschland gibt es, ein halbes Dutzend soll dazukommen. „Es wird viel passieren. Und die Leichtigkeit der Marke gefällt mir“, erklärt Torabi. Dazu gehören bargeldloser Zahlungsverkehr, lässige Einrichtung – und obligatorisches Duzen. Daran hat sich der Manager gewöhnt. „Ich war mal ein Jahr lang in einem Robinson-Club“, erinnert er sich an frühere Berufserfahrungen. „Aber damals lag mir das nicht so.“

„Me and all“-Philosophie feiert die lokale Szene

Heute geht ihm das „du“ leicht über die Lippen, zumal er auch Freunde am Aegi einbindet. Mousse T. gehört auch dazu. „Wir haben uns bei einem Sommerball des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue kennengelernt“, erzählt der Musikproduzent. In Sachen Entertainment sieht er in „unseren Berufen viele Schnittmengen“. Ihm gefällt auch die „Me and all“-Philosophie, die lokale Szene einzubeziehen: „Monkey’s“-Chef Ferry Ghods steht immer donnerstags an den Plattentellern, legt zur After-Work-Party auf. Mousse T. lobt: „Die ist jetzt schon legendär.“

„Ich hatte viel Glück, konnte verschiedene Städte und Kulturen kennenlernen“, sagt Bardia Torabi. „Ich bin jemand, der alles aufsaugt.“ Weil er „Gastgeber mit Herz und Leidenschaft“ sei, gehören dazu auch Kontakte, Verbindungen, Freundschaften. Die will er nun nutzen. „Für Hannover.“

Das sind die „Me and all“-Pläne für Hannover Bardia Torabi hat viel vor im „Me and all“ in seiner Heimatstadt – dafür will er sein Netzwerk nutzen. Er hat einige Säulen definiert, die ab Herbst eine besondere Rolle spielen sollen – Entertainment, Sport und ausgezeichnetes Essen. Noch sind die Pläne eher schwammig, aber eines der Ziele definiert Torabi so: „Junge Menschen beflügeln.“ In lockerer Workshop-Atmosphäre soll zum Beispiel der frühere Hannover-96- und Schalke-Trainer Mirko Slomka zusammen mit sportlichem oder wirtschaftlichem Nachwuchs „Ideen entwickeln. Denn man kann vom Fußball viel lernen“, findet der Mann, der einst Nationaltorwart Manuel Neuer entdeckte und förderte. Dafür will er auch den einen oder anderen Weltmeister einladen. „Es geht darum, Profis und junge Talente zusammenzubringen“, sagt Mousse T., der für den Bereich Musik einen ähnlichen Part übernehmen soll. Und auch er spielt eine wichtige Rolle in Torabis Hannover-Konzept: Sascha Werhahn (36). Er ist seit November 2022 Küchenchef im Restaurant „Esskultur“, in dem er nach eigener Aussage inzwischen auf „16-Punkte-Niveau“ kocht, aber lieber unter dem Radar von Gault Millau und Guide Michelin bleiben will. Für Torabi gibt der junge Koch das Level für alle „Me and all“-Häuser vor: „Ein Vollprofi in Sachen Qualität, aber auch ein Freigeist, der die Heimat nicht vergisst.“ Mit ihm will er ab Oktober „mit einem komplett verrücktem Konzept den Brunch neu erfinden“.

HAZ