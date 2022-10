﻿Darum kehrt Sascha Werhahn zurück in die Küche des „Me and all“-Hotels

Er ist zurück: Sascha Werhahn (35) hat in der Küche des „Me and all“-Hotels am Aegi schon mal zusammen mit einem Partner gewirbelt. Ab 1. November will er mit „Esskultur“ gehobene Gastronomie zu fairen Preisen anbieten.

Nicht zu stoppen: Sascha Werhahn ist als Küchenchef zurück im „Me and all“-Hotel am Aegi.

Hannover. Man sieht sich immer zweimal im Leben: Schon 2020 war Sascha Werhahn (35) der Chef in der Küche des „Me and all Hotels“ am Aegi – damals unter dem Namen „Nobel“ zusammen mit Kompagnon Peter Kaßner. Acht Monate hatten sie ihren Plan verwirklicht, elegante Gerichte zu bezahlbaren Preisen auf den Tisch zu bringen. „Jetzt komme ich zurück – solo“, kündigt Werhahn an.

Der Name des neuen Lokals ist ein alter Bekannter: Unter dem Schlagwort „Esskultur“ hat Werhahn schon früher Private Dinings und Caterings angeboten. Die Hotelkette sei auf ihn zugekommen, sagt Werhahn. Für den 1. November plant er ein Soft-, für den 5. November ein Grand-Opening. „Grund ist mein gutes Netzwerk“, glaubt er. „Ich bin regional bekannt, schon im ,Nobel’ habe ich viele Gäste von außen ins Hotel gelockt.“

Erst „Zauberlehrling“, dann „Tresor“

An Selbstbewusstsein fehlt es dem jungen Koch nicht, der im "Zauberlehrling" in der Südstadt zwei Jahre lang die Küche dirigierte. 2016 verließ er das Lokal, das zwei Jahre später dichtmachte. Es folgten Engagements in Restaurants wie "Tresor" in Isernhagen oder "Prachtstück" am Raschplatz (aus dem später "Noosou" und jetzt "Mr. Q" wurde), Werhahn arbeitete auch für "Flying Chefs".

Erstes Gastspiel: Mit Peter Kaßner (rechts) betrieb Sascha Werhahn acht Monate das „Nobel“ im Hotel. © Quelle: Christian Behrens

„Ich freue mich darauf, wieder eine Homebase zu haben“, sagt er über das vorläufige Ende der Arbeit als Freelancer. In der Zwischenzeit bespielten andere die „Me and all“-Küche – die Hotelkette setzt auf das Pop-up-Prinzip regelmäßig wechselnder lokaler Gastronomen. „Mamas Tapas“ von Nihat Findik (56) gab hier schon ein Gastspiel, zuletzt Elio Cannizzaro (44) mit seinem „Il Padrino“ und sizilianischen Spezialitäten.

Wird die „Esskultur“ eine dauerhafte Einrichtung am Aegi? Werhahns Pläne klingen jedenfalls nicht nach einem kurzen Strohfeuer. Er denke über Hochzeiten und Caterings nach, „ich will feste Preise und feste Zahlen“, verkündet er. Vier Vorspeisen, vier Hauptgerichte, zwei Desserts ergeben die für ihn wichtige Zahl zehn. „Das Fleischgericht kostet 26 Euro, Pasta 16 Euro, meine Desserts – und das sind tolle Spielereien – biete ich für acht Euro an.“ Der Vorteil: In einer Hotelküche könne er wirtschaftlich kalkulieren. Werhahns Credo: „Gehobene Gastronomie muss bezahlbar sein.“ Das gelte auch für die Rinderroulade nach Omas Rezept. Klingt nach echter Esskultur.

Von Andrea Tratner