﻿Media Night Hannover: Branche feiert sich – auf Italienisch

Hannover. Es hatte ja so ein bisschen was von „Nachts im Museum“: 500 Medienschaffende aller Couleur und auch Menschen aus der Stadtgesellschaft (von Politik über Gastronomie bis hin zu Wirtschaft) haben die Media Night mal nicht wie sonst im Schloss Herrenhausen gefeiert. Für die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung hat die niedersächsische Landesmedienanstalt mit all ihren Partnern ins Landesmuseum gebeten.

Hausherrin Katja Lembke (58) fand’s „richtig super“, dass auch zu späterer Stunde in ihrem zweiten Zuhause so richtig etwas los war. Nicht nur, weil der Museumsdirektorin die Stimmung gefallen hat, „das Motto passt einfach wunderbar“. Es lautete nämlich „Media meets Art“ und war darüber hinaus auf einen italienischen Abend ausgelegt. Und was gibt es an der Willy-Brandt-Allee gerade zu sehen? Richtig, die Ausstellung „Nach Italien. Eine Reise in den Süden“.

Plauderten ein bisschen: Katja Lembke und Comedian Dietmar Wischmeyer. © Quelle: Christian Behrens

Da war die 58-Jährige gerade auch, verbrachte eine Woche am Lago Maggiore. Nur eine Sache irritierten sie: „Mich haben so viele Frauen angeschaut“, wunderte sie sich am Stand. Dann kam Lembke dahinter: „Ich glaube, ich war im ganzen Land die Einzige, die ihre Haare nicht färbt!“ Eine Freundin orakelte schon, dass sie jetzt bestimmt neue Trendsetterin in Bella Italia wird.

Ist immer wieder mal in Hannover: Designerin Sarah Kern präsentiert ihre Mode bei Channel 21. Zur Media Night kam sie mit Lebensgefährte Tobias Pankow. © Quelle: Christian Behrens

Was in Sachen Outfit Trend im Herbst und Winter werden könnte, dafür hat sie ein Gespür: Sarah Kern (54). Trotz Verspätung des Fliegers schaffte es die pünktlich auf den pinken Teppich. „Ich bin das erste Mal hier in Hannover dabei“, so die 54-Jährige, die tags drauf Teile ihrer neuen Kollektion bei Channel 21 vorstellt. Mit dabei trendige Teile mit Karos und „Looks, bei denen man gleich an ein Cottage in Großbritannien denkt“.

Designerin Kern nach langer Zeit wieder auf rotem Teppich (der pink war)

Kern lebt seit 6 Jahren auf Malta, hat bis auf wirklich wenige Ausnahme der Welt der Stars und Sternchen den Rücken gekehrt. Nun das erste Mal seit Langem ein bisschen Blitzlichtgewitter und Glamour, so weit denn vorhanden. An ihrer Seite: Tobias Pankow (37), mit dem sie nach einem Liebes-Aus nun wieder sichtlich glücklich ist.

Unübersehbar glücklich war auch Gastgeber Christian Krebs (47), kein Wunder, die letzte Media Night stieg 2019. Als großer Rom-Fan war er mit dem Motto des Abends „sehr schnell sehr einverstanden“, lud die Gäste dazu ein, sich die italienischen Köstlichkeiten (es gab unter anderem Ravioli Ricotta-Spinat mit Salbei-Butter-Sauce, Meeresfrüchtesalat Rossini, Pana Cotta) in den oberen beiden Etagen einzuverleiben. Sein Geheimtipp: der Limoncello, der extra fürs Event kreiert wurde.

Für den Ministerpräsidenten war klar, wo er den Donnerstagabend der Woche verbringen würde – bei der Media Night. Eine Veranstaltung, „die schon lange einen Platz in meinem Terminkalender gefunden hat“. Stephan Weil (64) bedankte sich herzlich bei den Medien des Landes, denen er das „niedersächsische Superlativ ,nicht schlecht‘“ ausgesprochen hat, wie er in seiner Begrüßung mit einem Augenzwinkern sagte.

Wiegand begeistert mit Moderation und Abendkleid

Den Abend moderierte Jasmin Wiegand (48), die die meisten wahrscheinlich als RTL-Moderatorin kennen dürften. In ihrer blauen, langen Robe (hat sie von Viviry) sah sie aus wie eine römische Göttin. Trotz Lampenfieber, das sie auch nach 30 Jahren Moderationserfahrung (davon 17 bei RTL) immer noch hat, „fühlte sie sich sofort lebendig und on, als ich auf der Bühne stand“. Handwerk eben. Kollege Alexander Gurgel (44) fehlte aus nachvollziehbarem Grund, der Mann hatte Geburtstag. Alles Gute auch von uns an dieser Stelle!

Machen Medien auf ihre Art: Jan Zerbst ist Chefredakteur bei Radio ffn, Denise M´Baye ist Schauspielerin und Christina von Saß ist Moderatorin Fernsehen beim NDR. © Quelle: Christian Behrens

Denise M’Baye (47) kam alleine, fand aber schnell Anschluss. Die Schauspielerin („Um Himmels Willen“) hat ja auch immer vieles, Schönes und Schlaues zu erzählen. Das will die Frau aus Linden tagsdrauf in Berlin ebenfalls tun. „Ich bin beim Kultursommerabend im Bundeskanzleramt“, erzählte sie. Was würde sie Olaf Scholz (65) da sagen, wenn sie die Gelegenheit bekommt? „Dass wir gerade jetzt mehr Kultur brauchen und nicht weniger“, so die 47-Jährige. „Und zwar unter Bedingungen, unter denen man kulturell tätig sein kann, ohne zu verarmen und ohne andere auszubeuten.“ Das dürfte sitzen. Und hoffentlich seinen Nachklang finden.

Familienband: Die Brüder Alexander (links) und Marc Staude, der seine Frau Pia dabeihatte. © Quelle: Christian Behrens

Prima gesessen hat die Kette von Christina von Saß (47). Um ihren Hals baumelte ein „H“. „Das steht für Hallo Niedersachsen“, unkte die NDR-Moderatorin. Gemeint ist natürlich ihr Ehemann Hartwig von Saß, seines Zeichens Medienprofi der Messe. Mal hier, mal da war Jan Zerbst (43) in Gespräche vertieft. „Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Branche zusammenkommt“, so der Chefredakteur von Radio ffn, mittlerweile hat er den Posten seinen einem Jahr inne. Logisch, dass er als Lieblingsmedium das Radio nennt. Die Unternehmerbrüder Alexander (41) und Marc Staude (39) lesen die ersten News des Tages meist am Handy, „am liebsten bei einem doppelten Espresso, ehe die Familie aufsteht“, so der Ältere der beiden. Das Aufstehen dürfte so einigen am Tag nach der Media Night womöglich schwerfallen, es wurde trotz einsetzenden Regens dann doch etwas später hinten raus.

