﻿Medikamentenmangel: Marien-Apotheke aus Hannover stellt selbst regelmäßig Medikamente her

Kaum ein anderer inhabergeführten Laden in Barsinghausen konnte sich so lange halten: Die Kindergalerie feiert ihren 30. Geburtstag. Hier sagt Chefin Petra Neuenschwander, was früher einfacher als heute, und wie schwer es mit Corona wurde. Was liebt sie an ihrem Beruf und was wünscht sie sich für den lokalen Einzelhandel für die Zukunft?