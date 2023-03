﻿„Das KRH liegt mit seiner Strategie im bundesweiten Vergleich sehr weit vorne“

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) steht vor einem Umbruch. Der Krankenhaus-Verbund will Standorte zusammenlegen und andere schließen. Im Interview sagen Professor Christian Karagiannidis und Professor Boris Augurzky, warum es dazu keine Alternativen gibt und wie sie die Planungen im Vergleich zu anderen Regionen einschätzen. Karagiannidis ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Augurzky ist Kompetenzbereichsleiter Gesundheit im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstitut. Beide sind Mitglied der von der Bundesregierung berufenen Expertenkommission für Reformen im Krankenhausbereich.

Die Politik will die Kliniklandschaft neu ordnen: Es soll Grundversorger für die medizinische Basisversorgung sowie Notfälle, Schwerpunktversorger mit Fachabteilungen wie Kardiologie, Frauenheilkunde oder Geburtshilfe und Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how geben. Woher kommt dieser Reformeifer plötzlich?

Karagiannidis: So eine Dynamik hat es in den vergangenen 20 Jahren in der Tat nicht gegeben. Die einfache Antwort lautet: Wir haben keine Alternative. Wenn wir weiterhin flächendeckend eine gute medizinische Versorgung bieten wollen, müssen wir die Kräfte bündeln – gerade auch mit Blick auf das Personal. Schon heute ist der Engpass bei Fachkräften groß, und er wird noch größer, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Augurzky: Zudem können immer mehr Patienten und Patientinnen ambulant versorgt werden – sie müssen also nicht mehr in einer Klinik übernachten. Wenn wir weniger Betten benötigen, liegt es nahe, diese an größeren Standorten zu konzentrieren. In solchen Häusern lassen sich die Dienste besser und flexibler organisieren als in kleineren Einrichtungen – das entlastet das Personal. Das ist ganz wichtig.

Experten: Professor Christian Karagiannidis (links) und Professor Boris Augurzky unterstützen die Reformpläne für das KRH. © Quelle: Sean Gallup

Zur Person Prof. Dr. Christian Karagiannidis ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Kurz- und Langzeitunterstützungssysteme, Lungenersatzverfahren sowie Diagnostik und Therapie des akuten Lungenversagens. Er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Prof. Dr. Boris Augurzky ist Kompetenzbereichsleiter Gesundheit im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstitut (RWI). Sein Schwerpunkt ist der stationäre Gesundheitsektor und der Pflegebereich. Zu seiner Forschungsarbeit gehören der seit 2004 jährlich erstellte „Krankenhaus-Rating-Report“ sowie seit 2007 auch der „Pflegeheim-Rating-Report“.

Auch das Klinikum Region Hannover (KRH) will Krankenhäuser zusammenlegen und Standorte schließen – dagegen gibt es vor Ort Widerstände, auch wegen der schlechteren Erreichbarkeit. Greift dieses Argument?

Karagiannidis: Natürlich muss man immer auch Rücksicht auf regionale Besonderheiten nehmen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht arbeiten Häuser mit 600 bis 900 Betten am effizientesten – aber dann werden die Anfahrtswege nicht nur für die Patienten und die Angehörigen länger, sondern auch für das Personal. Aus Erfahrung wissen wir, dass insbesondere Pflegekräfte nicht weiter als 20 bis 30 Kilometer fahren wollen – und wir können es uns nicht leisten, diese zu verlieren. Sie sind das wichtigste Gut. Wir dürfen es daher mit der Effizienz auch nicht übertreiben, aber 350 Betten pro Standort sollten es schon sein.

Augurzky: Ohne einen Konsens vor Ort kommt man keinen Schritt voran. Wir müssen die Menschen mitnehmen und die Veränderungen behutsam angehen. Das ist für viele Menschen oft auch ein sehr emotionales Thema. Es geht daher nur Stück für Stück – aber wir dürfen auch nicht stehen bleiben.

„Die Bundesländer müssen Druck von den Kommunen nehmen“

Zuweilen entsteht der Eindruck, dass die Bürger schon weiter sind als manche Bürgermeister. Sehen Sie die Gefahr, dass in der Region Hannover und anderswo große Würfe am lokalpolitischen Klein-Klein scheitern?

Karagiannidis: Wenn es bei uns ein zentralisiertes Entscheidungssytem gäbe wie etwa in Dänemark, würden wir heute nicht so tief in der Krise stecken. Wir leisten uns in Deutschland 1700 Kliniken – das macht niemand sonst. Bei uns entscheiden Kommunalpolitiker über einzelne Standorte und das führt häufig zu schwierigen Kompromissen. Deshalb ist es die Aufgabe der Bundesländer, jetzt den Druck von der Kommunalpolitik zu nehmen und stärker Vorgaben zu machen.

Das KRH wird auch nach der geplanten Rosskur weiter Verluste anhäufen. Muss sich die Region Hannover als Träger des Klinikums damit abfinden – oder ist die geplante Reform noch nicht ehrgeizig genug?

Augurzky: Es geht hier auch um Daseinsvorsorge. Krankenhäuser können sich nicht nur die Rosinen in Form von lukrativen Behandlungen herauspicken – sie müssen für die gesamte Bevölkerung da sein. Aktuell schreiben sehr viele Kliniken rote Zahlen. Ob das auch in Zukunft so sein muss, hängt von der Veränderungsbereitschaft vor Ort und vom Zuschnitt der Krankenhausreform ab, die derzeit von der Bundesregierung vorangetrieben wird.

Ein Rettungswagen fährt am Krankenhaus Siloah Klinikum Region Hannover vorbei. Auch dieses Krankenhaus hat 2022 rote Zahlen geschrieben. © Quelle: Julian Stratenschulte

Das KRH schaut bisher nur auf sich selbst – wäre nicht eine Reform aus einem Guss unter Einbindung anderer Krankenhausträger für die Region Hannover und das Umland sinnvoller?

Karagiannidis: Im Prinzip ja. Darauf läuft auch die von der Bundesregierung geplante Neuordnung der Versorgung zu. Künftig sollen die einzelnen Kliniken nur noch medizinische Leistungen erbringen dürfen, für die sie besonders qualifiziert sind. Sobald geklärt ist, wie diese Vorgaben genau aussehen, sind die Bundesländer gefordert: Sie müssen sich dann jeden Standort angucken und entscheiden, wer künftig welche Behandlungen machen soll. Das ist eine Riesenchance, um die regionale Struktur der Versorgung trägerübergreifend zukunftssicher zu gestalten.

Seit Langem wird eine bessere Kooperation zwischen Kliniken und der niedergelassenen Ärzteschaft angemahnt – bisher ohne großen Erfolg. Sehen Sie auch hier Chancen für Veränderungen?

Karagiannidis: Zumindest gibt es dafür großes Potenzial. In der Diskussion ist bereits die Neuordnung der Notaufnahmen. Künftig soll es bei größeren Krankenhäusern zwei Anlaufpunkte geben – für die Behandlung schwerer Fälle wird weiter die Klinik zuständig sein, für leichtere Fälle eine angedockte Praxis, die von niedergelassenen Kollegen betrieben wird. Das könnte zu einer Keimzelle für eine gemeinsame Versorgungsplanung zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor in der jeweiligen Region werden. An solchen ambulanten Zentren führt kein Weg vorbei – insbesondere in ländlichen Gebieten, wo schon heute Ärzte fehlen. Gerade junge Mediziner und vor allem Medizinerinnen wollen immer weniger als Freiberufler mit eigener Praxis arbeiten, sondern lieber im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen und auch gern in Teilzeit.

Augurzky: Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind noch sehr darauf bedacht, ihre Budgets zu verteidigen. Letztlich aber stehen sie vor den gleichen Problemen mit Blick auf die Altersstruktur wie die Krankenhäuser. Auch sie kommen um Veränderungen nicht herum – und wenn jeder sich bewegt, können wir auch vernünftige Kompromisse im Sinne der Patienten finden.

Experten fordern einen Strukturfonds mit 40 Milliarden Euro

Die Bundesländer – auch Niedersachsen – haben die Krise der Krankenhäuser mitverursacht, weil sie ihren Investitionsverpflichtungen über Jahrzehnte nicht nachgekommen sind. Die jetzt geplanten Reformen werden sehr viel Geld kosten. Woher soll das kommen?

Augurzky: Ersten groben Schätzungen zufolgen werden dafür etwa 40 Milliarden Euro nötig sein – diese Lasten sollten sich der Bund und die Länder teilen. Sinnvoll wäre ein Strukturfonds, der über mehrere Jahre die benötigten Mittel zur Verfügung stellt. Wenn man das Klinik-System in Deutschland so umbauen wollte wie in Dänemark, wären etwa 100 Milliarden Euro nötig. Aber das halten wir nicht für erforderlich.

Die Notaufnahme des Siloah: In die Klinik soll das Nordstadt-Krankenhaus integriert werden. © Quelle: Holger Hollemann

Das KRH will das Nordstadt-Krankenhaus in das Siloah integrieren und im Osten der Region ein neues Großklinikum bauen, in dem die eigenen Standorte Lehrte und Großburgwedel aufgehen und eventuell auch noch das Krankenhaus Peine. Ist die Geschäftsführung damit auf dem richtigen Weg?

Augurzky: Das geht absolut in die richtige Richtung. Man muss klar sagen: Mit der „Medizinstrategie 2030“ liegen das KRH und die Region Hannover im bundesweiten Vergleich sehr weit vorne – an vielen anderen Orten agieren die Verantwortlichen viel zögerlicher. Das wird denen aber nicht helfen: Um solch einschneidende Reformen kommt niemand mehr herum. Wer jetzt noch auf der Bremse steht, wird schon bald sein blaues Wunder erleben – wenn nämlich die Fachkräfte nicht mehr ausreichen, um alle Leistungen wie gewohnt anbieten zu können.