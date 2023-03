﻿„Man muss den Menschen als Ganzes kennen“: MHH-Herzspezialist Prof. Axel Haverich geht mit 70 Jahren in den Ruhestand – und zieht Bilanz

Hannover. Er hat rund 700 Herzen und Lungen verpflanzt, etliche Menschenleben gerettet oder verlängert und innovative Medizinforschung vorangetrieben. Vor 50 Jahren begann er sein Medizinstudium in Hannover – jetzt, mit 70 Jahren, geht Prof. Dr. Axel Haverich, der renommierte Herzchirurg und Gründer des Transplantationszentrems der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), offiziell in den Ruhestand. Mit Blick zurück und nach vorn.

Herr Prof. Haverich, wie ist es nach so vielen Jahrzehnten, Ihr Büro in der MHH zu räumen – haben Sie – so wie man es etwa bei den Abgängen von Tatort-Kommissaren kennt – Ihre Sachen in einen einzigen Pappkarton gepackt?

Es ist alles schon ausgeräumt, ein Pappkarton hat aber nicht gereicht. Ich habe jede Menge Bücher nach Hause transportiert und dort in den vergangenen Wochen unzählige Ikea-Regale aufgebaut. Unser Haus dürfte jetzt ordentlich an Gewicht zugelegt haben.

Wie schwer fällt der Abschied?

Ich habe mein gesamtes Arbeitsleben lang einen Großteil meiner Zeit dem Einsatz für die Herzchirurgie, Transplantationen, dem Team und der medizinischen Forschung gewidmet. Nur drei Jahre war ich täglich pünktlich um 18 Uhr zu Hause – als alleinerziehender Vater von zwei Teenagern. 30 Jahre lang habe ich mich quasi 24/7 in Bereitschaft für Transplantationen oder Aorten-OPs befunden. Auch in jüngster Vergangenheit haben mich Kollegen für komplexe Operationen noch dazugerufen. Aber vor Ort habe ich dann schnell gemerkt: Die wissen alles und besser, was zu tun ist, ich war da mehr das Maskottchen als ein Leitender Arzt.

Neues Buch: Axel Haverich hat ein Werk über Mensch und Medizin veröffentlicht. © Quelle: Christian Behrens

In Ihrem gerade erschienenen Buch „Der menschliche Faktor“ beschreiben Sie die Chirurgie als älteste Disziplin im Handwerk – die Nachwuchssorgen hat.

Die Chirurgie ist ein Handwerk. Nicht so robust wie das des Dachdeckers, nicht so filigran wie das des Goldschmieds. Die Chirurgie ist ein sehr anspruchsvolles Handwerk – und formal juristisch gesehen eigentlich immer Körperverletzung, die wir uns von den Patienten vor dem Eingriff sanktionieren lassen. Was den Nachwuchs betrifft: Es ist schwierig. Chirurgie ist ein arbeitsintensives Fach, zudem ist der Zugang zum Studium sehr schwer. Mit meinem Notendurchschnitt von damals müsste ich heute sehr lange auf eine Zulassung warten. Mittlerweile steht die Disziplin stark unter Druck. Nicht, weil wir zu langsam sind oder keine neuen Techniken anwenden. Wir arbeiten minimalinvasiv, wir arbeiten mit Roboterunterstützung. Das Problem sind die Kommerzialisierung und der Ausverkauf medizinischer Leistungen an börsennotierte Unternehmen. Zu oft geht es ums Geldverdienen in der Medizin, der Patient ist zweitrangig. Dabei ist der ganzheitliche Ansatz wichtig. Man muss den Menschen als Ganzes kennen, den man operiert. Sich buchstäblich ein komplettes Bild machen.

Zur Person Prof. Dr. Axel Haverich (70), der langjährige Direktor der MHH-Klinik für Herz-Thorax,- Transplantations- und Gefäßchirurgie sowie Leiter des Transplantationszentrums, stammt aus Lemgo in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur 1972 war er als Zivildienstleistender beim Roten Kreuz, bevor er ein Medizinstudium an der MHH absolvierte. Die Phase als Assistenzarzt am dortigen Zentrum für Chirurgie endete 1985, dann wurde Haverich Oberarzt der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Von 1993 bis 1996 war Haverich als Direktor der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie der Universität Kiel tätig. Als Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie kehrte er 1996 an die MHH zurück. 1995 erhielt er den Leibniz-Förderpreis für deutsche Wissenschaftler von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Mit diesem Preis gründete er 1996 die Leibniz Forschungslaboratorien für Biotechnologie und künstliche Organe. Dort entwickelten er und sein Team eine mitwachsende Herzklappe. Haverichs Forschungsschwerpunkte: Transplantationsmedizin, nachwachsende Organe, implantierbare biologische Organe, Organe aus 3-D‐Druckern sowie induzierte pluripotente Stammzellen sowie neue Therapien zur Behandlung kardiovaskulärer und respiratorischer Erkrankungen. In der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern hatte die MHH mit dem Exzellenzcluster Rebirth zu regenerativer Medizin mit Haverich von 2007 bis 2017 die Sprecherfunktion inne. 2011 entwickelte sein Team eine schonendere, minimalinvasive Operationsmethode zur Implantation von Herzunterstützungssystemen (VAD) – seitdem weltweit als „Hannover-VAD-Technik“ bekannt. 2014 führte das Team ebenfalls unter Haverichs Leitung die weltweit erste Kunstherzimplantation der vollständig magnetisch gelagerten Pumpe „Heartmate 3“ durch.

„In unserem System wird zu viel operiert“

Was könnte diesen Status Quo ändern?

Ich habe schon in meinem Buch dafür plädiert, dass die DRG abgeschafft gehören – die Fallpauschalen. Jetzt will der Gesundheitsminister das auch, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich war in den Achtzigern an der Stanford University in den USA, und bin dort nicht geblieben, weil ich die Versorgungssituation dort damals für sehr schlecht gehalten habe: Behandelt wird nur, wer dafür zahlen kann. Mein Credo war und ist nicht in erster Linie, für Geld zu operieren, sondern den Patienten und Patientinnen zu helfen. In unserem System wird zudem zu viel operiert, die Zahlen etwa in der Orthopädie liegen weit über dem europäischen Durchschnitt. So viel schlechter sind unsere Knie- oder Hüftgelenke aber gar nicht. Auch in der Herzmedizin werden meines Erachtens zu viele Katheter gelegt und Stents gesetzt. Ich muss mir auch selbst den Vorwurf machen, nicht rechtzeitig gegengesteuert zu haben. Aber viele Entscheidungen wurden den Klinikern in den vergangenen Jahren aus der Hand genommen – die haben Wirtschaftsexperten übernommen.

In Ihrem Buch kritisieren Sie den Mangel an Forschung und die damit einhergehende Gefahr, wissenschaftlich den Anschluss zu verlieren.

Gute Grundlagenforschung besteht aus Neugier, Hypothese und Experiment, man muss kreativ sein und etwas ausprobieren. Bei mir hat zunächst einmal Druck von meinem damaligen Chef zur Recherche geführt – wie beim Fibrinkleber, den ich zur Blutstillung entwickelt habe. Prof. Hans Borst hat gesagt, ich müsse in drei Wochen Ergebnisse vorlegen. Er war es auch, der bei einem für mich wichtigen Fall zunächst gebremst hat mit der Aussage: Wir machen keine experimentelle Chirurgie. Ein 19-Jähriger war kurz vor dem Lungenkollaps, er war eigentlich aufgegeben. Aber wenn man da am Bett eines so jungen Menschen steht, muss man etwas machen. Wir haben das Experiment gewagt und die Herz-Lungen-Maschine über zwei Stationen ans Krankenbett gerollt – zur Überbrückung der Zeit bis zu einer Lungentransplantation. Der Patient hat nach der Transplantation noch 30 Jahre gelebt. Und die medizinische Welt hat es uns fortan nachgemacht.

„Das Wichtigste ist die Gesundheitsbildung“

Worin besteht die Herausforderung der Zukunft in der Medizin?

Das Wichtigste ist Gesundheitsbildung. Und wie das Wissen dann auch umgesetzt werden kann. Nur so können wir Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs begegnen. Dass Krebs immer häufiger auch junge Menschen trifft, halte ich für die größte Herausforderung.

Sie haben 300 Lungen und 400 Herzen transplantiert sowie 2500 Eingriffe begleitet. Ist das Herz Ihre Herzensangelegenheit?

Die Hochleistungsmedizin mit der von uns entwickelten mitwachsenden Herzklappe, der Suche nach Alternativen für knappe menschliche Organe oder Herzunterstützungssysteme sind Meilensteine in meiner Laufbahn, die mich durchaus mit Stolz erfüllen. Bei allem Fortschritt darf aber nicht vergessen werden, dass die Medizinhistorie voller Zufälle ist. Oft haben wir etwas gefunden, wonach wir gar nicht gesucht haben. Aber wir haben eben genauer hingeschaut. Ich war da wohl auf einem guten Weg. Mein zweiter Mentor, Prof. Rudolf Pichlmayr, hat mir schon bei seiner Empfehlung für Stanford Talent, Engagement und einen guten Umgang mit Patienten attestiert. Er hat mir die Prognose mitgegeben, einer der besten Herzchirurgen zu werden.

Mir Angela Merkel: 2012 war die damalige Bundeskanzlerin zu Gast in der MHH und informierte sich über die arbeit von Heverich und seinem Team. © Quelle: dapd

Sie sind in etlichen Fachgesellschaften, Stiftungen und Gesellschaften Mitglied oder im Vorstand, haben Prominente wie Johannes Rau oder Boris Jelzin operiert und etliche Auszeichnungen erworben. Woran erinnern Sie sich besonders?

Dass ich die Queen treffen durfte vor ein paar Jahren. Der schottische Hersteller einer von mir entwickelten Aortenbogenprothese erhielt den Queens Award für Innovation, und da durfte ich mit zur Preisverleihung in den Buckingham Palast. Die Queen war einigermaßen überrascht, einen Deutschen auf der Veranstaltung zu treffen. Auf Hannover allerdings war sie offensichtlich nicht so gut zu sprechen. Auch das Thema russischer Patient war kurios. Meine Frau rief mich ans Telefon und meinte, da wäre so ein Spaßvogel am Apparat, der behaupte, Kanzler Kohl zu sein. War er dann tatsächlich – mit der Bitte, Boris Jelzin zu behandeln.

„Es hat immer wieder etwas gegeben, das nicht funktioniert hat“

Das Thema Russland ist auch bezüglich Ihrer Person gerade aktuell – es geht um Einsatz und Ehrung für Arteriosklerose-Forschung in St. Petersburg. Die MHH hat ja nun eingeräumt, dass Sie keine Vorgabe verletzt haben. Hängt das nach?

Den Beratervertrag habe ich vor Kriegsausbruch unterschrieben. Keiner konnte wissen, dass der Krieg in der Ukraine so lange dauern wird. Wir haben sicher nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Meine Beraterfunktion möchte ich aber künftig gern ausüben – im Sinne der Forschung.

Als einer der bedeutenden Herzchirurgen haben Sie viele Erfolge verbucht – wie steht es um Niederlagen?

Dass der Exzellenzcluster Rebirth die dritte Runde nicht genommen hat, empfinde ich als Niederlage. Das Thema, komplette Schweineherzen zu transplantieren, ist aufgrund der Virussicherheit auch auf der Strecke geblieben. Es hat immer wieder etwas gegeben, das nicht funktioniert hat.

Bei der Arbeit: Axel Haverich in einem seiner Labore an der MHH. © Quelle: Katrin Kutter

Haben Sie Pläne für die Zukunft?

Ja, ich werde die Deutsche Rentenversicherung zum Thema Medizinprävention beraten. Die Hälfte der Menschen wären keine Patienten, wenn sie sich gesund ernähren, sich bewegen, Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und nach Eingriffen und Reha auch dranbleiben würden an dem Programm, das sie wieder auf die Beine gebracht hat. Darüber hinaus habe ich Leibniz für mich entdeckt. Der Universalgelehrte hat auch sehr viel Spannendes zur Medizin erforscht. Ich werde daher regelmäßiger Gast in der Landesbibliothek sein. Operieren und Patienten anfassen werde ich nicht mehr, das ist vorbei.

„Mit der Herzchirurgie hat die MHH viel Geld verdient“

Inwieweit hat sich in Ihrer Ägide die Teamarbeit verändert – waren Sie ein guter Chef?

Ich denke, ich habe Ärzte und Pfleger immer gefordert und gefördert. Und für kompetenten Nachwuchs gesorgt. Leider hat es in meiner Zeit als Chef keine Frau zu einer universitären Medizinkarriere in einer Leitungsfunktion geschafft, die Familienplanung grenzt trotz aller Unterstützungsbemühungen diese Möglichkeit immer noch ein. Die neuen Chefs sind jünger und haben heute mehr Managementerfahrung. Wir haben uns wenig um Geld gekümmert. Aber mit der Herzchirurgie hat die MHH viel Geld verdient, da mache ich mir gar keine Sorgen. Seit dem Jahr 2000 haben wir den Umsatz verdoppelt, allerdings auch die Zahl der Ärzte und Ärztinnen – von 28 auf 56.

Hunderte Male haben Sie am OP-Tisch gestanden. Haben Sie einmal selber darauf gelegen?

Im Alter von sieben Jahren wurden mir die Mandeln entfernt, vor 20 Jahren hatte ich einen Leistenbruch. Das wars.