Nicht nur Hausärzte, sondern auch Kinderärzte, Haut- und Nervenärzte fehlen in Niedersachsen. Und selbst wenn rein statistisch genug da sind, müssen Patienten oft monatelang auf einen Termin warten. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen zeigt auf, wo Ärzte im Land Mangelware sind.

Hannover. Der Fachkräftemangel schlägt auch in der medizinischen Versorgung mit voller Wucht durch, und in den nächsten Jahren wird die Personalnot weiter wachsen. Nicht nur in den Krankenhäusern fehlen Medizinerinnen und Mediziner, sagt Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), sondern auch bei den niedergelassenen Ärzten.